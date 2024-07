FOTOS l Rafael Arráiz Lucca presentó en Barquisimeto su libro «José Antonio Páez del mito al hecho» #19Jul

- Publicidad -

El escritor Rafael Arráiz Lucca, la tarde del viernes 19 de julio, realizó en Barquisimeto la presentación de su libro: José Antonio Páez del mito al hecho. Donde plasma una biografía analítica del personaje, y en la que según sus palabras, intenta acercarse y desentrañar distintos mitos que hay alrededor de la vida del prócer de la independencia de Venezuela.

“Estoy muy contento de estar aquí en Barquisimeto presentando José Antonio Páez del mito al hecho, la biografía que he escrito del personaje. El libro me tomó unos 50 años escribirlo y escribirlo propiamente, un año. 50 años porque uno tiene una familiaridad con el personaje desde la adolescencia y era un interés temático permanente y hace un año me decidí a escribirlo y no me detuve durante ese tiempo y lo concluí”, expresó brevemente para El Impulso.

- Publicidad -

El también profesor universitario conversó sobre la historia de Páez con las personas que se acercaron a las instalaciones de la Librería El Clip del centro comercial Los Leones, donde aprovechó de firmar varios de sus ejemplares.

Arráiz Luca comentó a los asistentes que aunque no lo parezca, se han escrito muy pocas biografías del general Páez, “no se publicaba una desde el año 2000 cuando se publicó la del doctor Tomás Polanco Alcántara”.

Por otra parte, reseñó que el prócer ha sido un personaje muy maltratado históricamente, “no sólo en los años recientes sino desde antes ya que este maltrato comienza con Antonio Guzmán Blanco y la creación del mito bolivariano, del culto a Bolívar”.

Para finalizar dijo a El Impulso que el libro lo pueden adquirir en la mayoría de las librerías del país donde ya se encuentran disponibles y que realizará una visita a varias ciudades para presentar su obra.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí