Capriles: Hay recursos para vallas y pendones, pero no para mejorar los salarios #20Jul

El dirigente político Henrique Capriles, rechazó este sábado lo que a su juicio es un «despilfarro de fondos públicos», al referirse a las vallas y pendones con el rostro del candidato presidencial por el Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro.

«¿Cuántas vallas colocó Maduro? Ninguna muestra obra de gobierno porque no hay. Lo que si hay que condenar es el despilfarro de fondos públicos, para eso si hay recursos pero no hay para mejorar los salarios y pensiones de los venezolanos», afirmó Capriles en su cuenta en X.

«Las vallas y pendones (hay miles) no votan, quienes votan son ustedes y seremos millones el 28 por ¡Edmundo González Urrutia!», agregó.

Denuncian «desigualdad» en la campaña electoral

El exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo, denuncia desigualdad en la campaña electoral, además, se refirió a las estrategias del oficialismo para desmovilizar la voluntad de los venezolanos, así como a la transparencia y las garantías electorales de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En una entrevista con la periodista Margarita Oropeza en el programa «Abriendo puertas», Aveledo expresó su preocupación por la desigualdad en la campaña electoral de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela.



El exsecretario de la MUD criticó la desigualdad en la campaña electoral, señalando que no se aplican las mismas reglas para todos los candidatos. «Es una campaña corta y una campaña desigual, porque el ventajismo lamentablemente no solo no se ha dominado. Es desigual porque evidentemente no aplican las mismas reglas para todos», explicó Aveledo.

Asimismo, hizo un llamado a que la campaña sea respetuosa y que el lenguaje utilizado no complique las cosas para después, sino que facilite un clima de serenidad y aplomo.

