Trump dice que Biden nunca fue apto para el cargo de presidente de EEUU #21Jul

- Publicidad -

El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump aseguró este domingo después de que el presidente demócrata, Joe Biden, abandonara su carrera a la reelección que este nunca fue apto para el cargo.

«Joe Biden no era apto para postularse para presidente, y ciertamente no es apto para ocupar el cargo, ¡y nunca lo fue!», declaró el republicano en un mensaje en la red social Truth en el que no hizo referencia alguna a la vicepresidenta, Kamala Harris, quien podría buscar la candidatura demócrata.

- Publicidad -

Lea también: Biden decidió abandonar la carrera a la presidencia de Estados Unidos

Trump, quien perdió contra Biden en 2020 y nunca ha admitido su derrota, acusó al demócrata de haber conseguido el cargo «mediante mentiras» y aseguró que todos los que rodeaban a Biden, incluidos los medios de comunicación, sabían «que no era capaz de ser presidente».

El magnate neoyorquino aprovechó para arremeter contra la política migratoria de la Administración de Biden, que, a su juicio, ha permitido la entrada de millones de migrantes «sin control», muchos de los cuales provienen «de prisiones, instituciones psiquiátricas y un número récord de terroristas», dijo.

«Sufriremos mucho a causa de su presidencia, pero muy rápidamente remediaremos el daño que ha causado», afirmó el republicano, dando por hecho que ganará las elecciones del 5 de noviembre.

Biden decidió abandonar la carrera a la presidencia de Estados Unidos

Biden, abandonó el domingo la campaña para la reelección, luego de que su desempeño en el debate contra Donald Trump suscitara dudas sobre si está condiciones de seguir en el cargo.

La decisión surge tras una creciente presión por parte de los aliados de Biden para que se haga a un lado, tras el debate del 27 de junio.

Lea también: Biden rechaza someterse a evaluación médica independiente

“Ha sido el honor de mi vida servir como su presidente. Y si bien era mi intención competir para la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que yo me haga a un lado y me concentre únicamente en cumplir con los deberes como presidente para lo que queda de mi período”, escribió Biden en una carta publicada en su cuenta en X.

El mandatario estadounidense ofreció su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris, la favorita del partido para la nominación en la convención partidista en agosto en Chicago.

«Mi primera decisión como candidata del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump», dijo en su cuenta en X.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí