OPINIÓN Diarios Electivos: El Día Después de Mañana (Parte 1) #22Jul

Dedicado al Independence Day o Día de la Independencia Nueva

«Voy despacio, pero…

…jamás dejando lo andado”.

“Una papeleta de voto…

…es más fuerte, que una bala de fusil”.

“Tiene derecho a criticar quien tiene …

…un corazón dispuesto a ayudar”.

“Al final lo que importa no son los años de vida,

…sino la vida de los años.”.

“El carácter es como un árbol y la reputación es la sombra.

…La sombra es lo que pensamos de algo, el árbol es lo real”.

Abraham Lincoln

Elector 1

Pedro Marino, taxista de una línea en Porlamar, va apurado a gastar la pensión en lo que le alcance. Sabe que tiene un compromiso más importante, pero no tiene cabeza pa’ eso. Solo la tiene para inventar que podrá comer con la miseria de su salario. Odia a Maduro, pero está ligando que gane para ver si, aunque sea, le quedan los bonos para rebuscarse el pan para él y su familia de seis. Maldice el día que se puso a traer muchachos sin saber cómo se hacía para educarlos bien. Ahora no hay cabeza para hacerle caso a ningún candidato. Lo único que nos queda es que el chapulín colorado venga salvarlos, o ese animalito que jugó en la lotería para así festejar los sufragios de su refrigerio familiar ¿Qué significará Sufragio?

Elector 2

Aquí vamos pirando pa’ la universidad sin desayunar y me falta pal pasaje. Pero si no voy me pierdo el 75 % obligatorio de asistencia a la materia en cuestión que, acaso un golpe de suerte me la salva. Voy atrasado, y tengo que escoger entre pasaje para ir a clases en la universidad o el almuerzo. Mamá me hizo un sándwich con queso para la vía, que no se lo encontré en ninguno de los bocados, pero igualito, supo a gloria. Mamá siempre decía que, el mejor condimento, es la apetencia. Ya voy en el bus y el lunch quedará pa otro día. Ahora me toca escoger si voy a votar el 28. Creo que a lo mejor. ¿Quiénes son los candidatos?

Elector 3

Ahora si tenemos gallo María, con Edmundo me resteo. Ese bigotudo me tiene harta con sus bonos y sus promesas, si quiero un embustero me busco a mi marido. En cambio, cara’ e batracio se ve bonachón, y como que no rompe un plato. Me gusta porque le ves que sabe decir las cosas. Alguien decía que la política es el arte de mentir, diciendo la verdad. O tal vez, es el arte de usar mentiras pasándolas por verdades. En fin, no sé, lo que se, es que voy con mi gordo pal baile el 28. Y además como miembro de mesa, o sea, como espía de Maria Corina, no dejaré que algún tupamaro disfrazado venga con su tintineo a gritar fraude o algo por el estilo. ¿Verdad gordo amado? Y es que mi esposo, amiga María vota por quien yo quiero, pues en su casa yo soy la presidenta de su lecho y eso es sagrado para un criollo que prefiere comer dulce antes que salado

Elector 4

Mientras miraba el televisor, el arquitecto pensó en que lo mejor sería ser prudente. Miró a su señora y pretendió ver la misma pregunta que él se hacía. ¿qué pasará por allá en la casa del pez que escupe el agua? Solo se ven las apariencias, pero las verdades arden en las almas. En el diario el Caribe de Nueva Esparta, existe el slogan de años ha, que reza “Con la verdad ni temo ni ofendo” José Gervasio Artigas, general de la independencia… uruguayo. El arquitecto recordó, justo antes de ir a dormir, el proverbio irlandés traducido al español, que lo condujo hasta al dormitorio… “si no estás confundido, no sabes lo que está pasando”.

Marcantonio Faillace Carreño

