Segundo trimestre: Se amplía la brecha entre las remuneraciones privadas y públicas #22Jul

- Publicidad -

Una recuperación tanto con relación al trimestre anterior como a similar lapso de 2023, muestran las cifras de remuneraciones de los trabajadores del sector privado del Área Metropolitana de Caracas, correspondiente a la rama del comercio y los servicios, el cual emplea a más del 60% de los trabajadores,, en el segundo trimestre de 2004.

La información la dio a conocer este lunes el Observatorio Venezolano de Finanzas, institución que se ha convertido en referencia con informaciones sobre la inflación, expectativas económicas y salarios, ante el silencio que mantiene sobre estas variables el Banco Central de Venezuela.

- Publicidad -

Así, la remuneración promedio se situó en US$ 231 mensuales, mayor que los US$ 225 del trimestre previo, en tanto que las devengadas por los gerentes alcanzó a en US$ 497 versus US$ 485, la de los profesionales y técnicos fue US$ 343 comparados con US$ 332 en tanto que los obreros devengaron promedio US$ 209, ligeramente superiores a los US$ 205 del trimestre precedente.

Se estima que en la medida en que la industria vaya aumentando sus niveles de ocupación, en esa misma proporción, se producirá a un mejoramiento en el ingreso en dólares de los trabajadores.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí