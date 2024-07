OPINIÓN “La elección” #24Jul

- Publicidad -

… Si algunas personas interpretan mi modo de pensar y en él apoyan sus errores, me es bien sensible, pero inevitable; con mi nombre se quiere hacer en Colombia el bien y el mal, y muchos lo invocan como el texto de sus disparates.

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco.

- Publicidad -

“EL LIBERTADOR”.

Carta a Antonio Leocadio Guzmán un año antes de su muerte.

En víspera del 28 de julio, día en que los ciudadanos venezolanos tomaremos una decisión política que habrá de marcar los destinos de esta “Tierra de Gracia” llamada “Venezuela”, el único país el mundo que ha sido comparado con el Edén, escribo este artículo enfatizando que nunca he pretendido ser político, que soy un ignorante en esa materia y atendiendo a los principios y valores de la “Red de Instituciones Larenses”. Organización apolítica partidista de pensamiento plural, cuya Visión y Misión nos ha llevado a ser útiles aportando soluciones ante los graves problemas que han afectado a nuestra colectividad y al país, tal cual ha sido reconocido nacional e internacionalmente.

Basándome en la definición de la lógica, como la estructura del pensamiento en sus tres formas: concepto, juicio y razonamiento; en que, la lógica como ciencia nos permite conocer las leyes, reglas y procedimientos de nuestro pensamiento, o cuales tienen carácter objetivo. De la razón como la facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. En la razón como argumento que una persona alega para probar algo o persuadir a otra persona, y es la causa determinante del proceder de una persona y de un hecho, me atrevo a invitarle, estimado lector, a actuar con sensatez. O sea, con buen juicio, cordura, prudencia o con la suficiente capacidad de sopesar las consecuencias de sus decisiones, antes de actuar.

El sufragio es el derecho político y constitucional al voto, a votar por las personas que ejercerán los cargos públicos. En un sentido amplio, el sufragio abarca el activo, donde se determina quiénes tienen derecho al voto (uso más común); y el pasivo, que se refiere a quiénes y en qué condiciones tienen derecho a ser elegidos.

Históricamente, numerosas comunidades han sido excluidos del derecho a votar por muchas razones: unas veces porque sus miembros eran “súbditos” de reyes feudales y no se les consideraba hombres “libres”; otras veces porque la exclusión de la votación dependía de una política explícita claramente establecida en las leyes electorales. En unas ocasiones el derecho a votar excluía a grupos que no cumplían ciertas condiciones (exclusión de las mujeres, de analfabetos, etc.); en otras ocasiones a un grupo se le ha permitido votar, pero el sistema electoral o las instituciones del gobierno fueron diseñadas a propósito para darles menos influencia que otros grupos más favorecidos.

Se suele considerar que en un país democrático la legitimidad política de un gobierno democrático deriva principalmente del sufragio.

Venezuela toda se debate en una lucha entre el bien y el mal, hasta ahora el país ha sobrevivido a una situación inédita en el mundo, por lo tanto, una vez más, es propicio hacer un llamado a la oración por el bienestar del país, recordando lo sucedido en Inglaterra ante la amenaza del bombardeo e invasión Nazi, cuando Sir Winston Churchill, en cadena nacional de radio, llamó a todos los ciudadanos a unirse en oración y así lo hicieron, entonces ocurrió el milagro, hubo una inmensa tormenta e Inglaterra se cubrió con una densa neblina y ya jamás los Nazis pudieron invadir a la isla. Así mimo se cuenta que el Papa Pio V, antes de la Batalla de Lepanto, llamó al pueblo cristiano unirse en oración y en aquella histórica batalla el bien logró vencer al mal que pretendía adueñarse del mundo.

Del apartheid en Sudáfrica, de la infame segregación que existió dentro de los propios blancos, entre los afrikáners, descendientes de franceses, holandeses y alemanes, que constituyeron la clase dirigente y los ingleses, basado en la creencia que expresa que:

EL RÍO MÁS GRANDE DEL MUNDO DEL MUNDO COMIENZA CON…

¡UNA GOTA DE AGUA,” SURGIÓ…

“EL PODER DE UNO”.

Que admite dos lecturas igualmente atractivas….

“La actitud decidida de una sola persona puede hacer mucho por los demás. Y la unidad de un grupo de personas en torno a un ideal que valió la pena de la integración racial, dando fuerza para sacar adelante…

“LA LIBERTAD”.

¡VIVA LA TIERRA DE GRACIA… ¡VIVA VENEZUELA!

Maximiliano Pérez Apóstol

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí