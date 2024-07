Sinner se pierde los Juegos Olímpicos por una amigdalitis #24Jul

- Publicidad -

El número uno mundial Jannik Sinner se dio de baja del torneo olímpico de tenis el miércoles debido a una amigdalitis.

La ausencia de Sinner implica Novak Djokovic y Carlos Alcaraz serán los primeros preclasificados del torneo masculino con lo que posiblemente podrían tener una revancha de la final de Wimbledon en el duelo por el oro olímpico.

El italiano de 22 años publicó en las redes sociales que un doctor le recomendó no disputar los Juegos Olímpicos de París. Sinner conquistó el Abierto de Australia en enero, su primer título de Grand Slam. Ascendió a la cima del ranking de la ATP el mes pasado tras disputar las semifinales del Abierto de Francia.

«Después de una buena semana de entrenamiento en arcilla comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita el médico me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara», escribió el tenista.

Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi.



Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e… pic.twitter.com/Qrx8TJLoMA — Jannik Sinner (@janniksin) July 24, 2024

El sorteo de los cuadros del tenis olímpico en Roland Garros se realizará el jueves. Los duelos inician el sábado.

“Perderse los Juegos Olímpicos es una gran decepción dado que era una de mis principales metas esta temporada”, escribió Sinner en italiano. “No podía esperar a tener el honor de representar a mi país en tan importante evento”.

Andres Vavassori sustituto de Sinner

El equipo italiano reemplazará a Sinner en el torneo individual con Andrea Vavassori, el 207mo del mundo. Luciano Darderi hará dupla con Lorenzo Musetti en dobles.

Sinner perdió ante Alcaraz en las semifinales del Abierto de Francia en junio. El español terminó ganando el torneo.

Alcaraz, de 21 años, ganó su cuarto torneo de Grand Slam en Wimbledon este mes tras superar en la final a Djokovic, el serbio de 37 años. Fue el segundo año consecutivo que el español superó a Djokovic en la final en el All England Club.

Sinner quedó eliminado en cuartos de final en Wimbledon.

