VIDEO l Sector universitario en Lara insta a un cambio político a través del voto masivo #24Jul

La presidente de la Asociación de Profesores de la UCLA (Apucla), Deborah Velásquez de Valecillos acompañada del profesor Manuel Montesino de Apauna, profesora Blanca de Arrieta de Aproupel, profesor Anoar Saldivia del Consejo de Profesores de Jubilados, además de una representación de Educación Media instaron a la colectividad a votar este próximo domingo 28 de julio en las elecciones presidenciales.

“Esta rueda de prensa la convocamos primero por el momento histórico que estamos viviendo y por todo lo que nos ha tocado vivir como sector universitario. Han sido años muy difíciles, hemos visto pasar las páginas de la historia donde se ha socavado la institucionalidad, se ha ido acumulando el deterioro de las instituciones universitarias por la falta de un presupuesto justo, donde nuestros salarios han sido pulverizados, donde no tenemos seguridad social, donde hemos visto con mucho pesar cómo ha sido la situación de deterioro acumulado tanto a nivel institucional como a nivel laboral”, expresó Deborah Velásquez de Valecillos.

Comprometidos con un cambio político en Venezuela

En este sentido, destacó que están comprometidos con un cambio político en Venezuela ya que en el Gobierno actual no han tenido espacio ni respuestas a las innumerables solicitudes que han efectuado desde lo laboral e institucional.

“Nosotros apostamos a un cambio y condenamos también ese lenguaje violento que se está utilizando para enfrentar a la ciudadanía en un proceso que tiene que ser una fiesta democrática, limpia donde se respete la decisión del ciudadano y que definitivamente los ciudadanos comenzamos a escribir una nueva historia para el país donde el sector universitario está activo”, reseñó la vocera.

Invitó a todos los ciudadanos a votar con conciencia y de manera libre, sin que exista presión alguna, ya que considera; es el momento que los venezolanos expresen su voluntad y sea respetada por el resto de los candidatos que no sean favorecidos, sentenció.

Situación universitaria en el primer semestre del 2024

Velásquez de Valecillos durante el encuentro reseñó también la situación universitaria durante el primer semestre del año 2024.

“El balance es que tenemos dos años y cuatro meses sin recibir ajustes salariales, están retenidos los recursos que me quitan de mi bolsillo, de mi salario en el sistema patria y que no se enteran las diversas instituciones. A nivel institucional ha pasado exactamente igual, se pide un presupuesto del 100% y de manera caprichosa se asigna el 4%, el 3% que por supuesto no permite a quienes están asumiendo la responsabilidad en las universidades como autoridades resolver las exigencias naturales que tienen las instituciones”, explicó la máxima representante de Apucla.

Con respecto al pago del bono vacacional dijo: “Parece que el proceso electoral los llevó a que abonaran lo que correspondía, pero con un valor anterior, no con el valor que debíamos tener en este momento”.

