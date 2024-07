Son titulares jueves #25Jul

- Publicidad -

NACIONALES

Dirigentes atribuyen al gobierno mensajes desestimuladores del voto

Edmundo González: Hemos logrado obtener las credenciales de todos los testigos que estarán en las mesas electorales. Hemos superados un obstáculo más

Larenses vuelven a padecer por colas de gasolina a pocos días de las elecciones presidenciales

Largas colas por gasolina en la Gran Valencia en los días previos al 28 de julio

Eugenio Martínez: «La ley prohíbe fotografiar o filmar el acto de votación, pero no limita que una persona ingrese al centro con su teléfono»

«Llegó la hora de Caracas»: María Corina Machado llamó a salir a las calles hoy jueves 25 de Julio

Edmundo González y María Corina Machado cerrarán la campaña hoy jueves en la Av. Principal de Las Mercedes

SNTP denuncia que periodistas que son acechadas por funcionarios del Sebin en el estado Táchira

Nicolás Maduro cerrará su campaña presidencial en la avenida Bolívar de Caracas este 25 Jul

Macri asegura a los venezolanos que no están solos: «La comunidad internacional está atenta a las maniobras fraudulentas que podría intentar Maduro»

Hijo de Maduro dice que si González Urrutia gana el 28J entregarán el poder

Foro Penal: 23 detenciones tras cierre de campaña opositora en Zulia

Canciller colombiano no viajará a Venezuela como veedor para la elección presidencial

Brasil suspendió envío de observadores tras críticas de Nicolás Maduro a su sistema electoral

Alberto Fernández denunció que Nicolás Maduro le solicitó no viajar a la elección presidencial

Alberto Fernandez: Ante la insólita demanda, creí conveniente no viajar y no dar lugar a que se me atribuya querer enturbiar una jornada electoral trascendental, cuando solo buscaba cumplir con la tarea propia de un veedor electoral.

Maduro perdió el apoyo de la izquierda latinoamericana.

Chavismo derrochó miles de dólares para un pobre cierre de campaña en Maracay

Corte de EEUU otorgó a Citgo más de 340 millones de dólares en un caso de soborno

El Tribunal del Distrito Sur de Texas responsabilizó al ex contratista de CITGO, Petroleum Logistics Service (PLS), y a su fundador, José Manuel González Testino, por fraude, incumplimiento de contrato y violaciones civiles de la Ley de Organizaciones Corruptas.

Trabajadores de CVG denuncian chantaje para incorporarse al 1×10: “El que no cumpla, se va como no requerido”.

Expresidentes iberoamericanos: cualquier intento de fraude en Venezuela debe ser castigado

Marco Rubio sobre las elecciones en Venezuela: Es la última esperanza de los venezolanos

Estados Unidos destaca importancia de la participación electoral en Venezuela: Es un elemento clave

Inició el pago del bono por Bs.180 para conmemorar al Libertador a través del Sistema Patria

69.000 de 5 millones: solo 1,38% de los venezolanos en el exterior podrá votar en las elecciones

Venezuela firma acuerdo de producción y exportación de gas natural con BP y Trinidad por 20 años

Una espectacular nevada se registró este 24 Jul en Pico Espejo en Mérida

INTERNACIONALES

Netanyahu en Washington: «No estamos ante un choque de civilizaciones, es una lucha entre civilización y barbarie».

Donald Trump describe a Harris como la «extrema izquierda» en su primer mitin como contrincantes

Obama no apoya a Harris porque no cree que pueda ganar a Trump

López Obrador advirtió a Trump de que cerrar la frontera desataría “una rebelión”

La Casa Blanca tacha de «ridícula» la petición de los republicanos para que Biden dimita

La campaña de Trump confía en que el entusiasmo generado por Kamala Harris será pasajero

Pedro Sánchez pide al juez declarar «por escrito» y las acusaciones afirman que quiere «sustraerse a la acción de la justicia».

Dólares en efectivo sobreviven en EEUU por la migración ilegal y lo costoso de las tarjetas de crédito

Cayó en el sur de Chile el clan de los Hermanos Cartier, una peligrosa banda vinculada al Tren de Aragua.Un ex carabinero y un ex militar venezolano eran parte del grupo criminal que operaba en la región de Los Lagos.

La flota rusa que visitó Cuba y Venezuela entra en el mar Mediterráneo

Al menos 18 personas han muerto este miércoles tras estrellarse un avión al salirse de la pista cuando intentaba despegar del Aeropuerto Internacional de Katmandú. El único superviviente ha sido el piloto de la aeronave

Tesla decepciona: gana un 45% menos, se desploma en Bolsa y arrastra a tecnológicas como Google, Nvidia y Microsoft.

Cofundador de Netflix dona siete millones de dólares a la campaña de Kamala Harris

DEPORTES

Escándalo en los JJOO de París: anularon el gol de Argentina por offside dos horas después de terminado el partido

El número uno del tenis, Jannik Sinner se pierde los Juegos Olímpicos por una amigdalitis

La NBA firma con Disney, NBC y Amazon Prime un contrato de 11 años para sus derechos TV

Venezolanos en los Juegos Olímpicos lucirán un liquiliqui en la ceremonia inaugural

COV confirmó la descalificación de la judoca Elvismar Rodríguez de los Juegos de París. La judoca de 27 años de edad no se presentó a los controles obligatorios antidopaje.

La británica Charlotte Dujardin y su caballo Gio quedó fuera de los Juegos Olímpicos tras difundirse un video donde azota a un caballo.

