Cortes de luz, amenazas e impedimento de participación a acreditados por el CNE denunciaron en el centro y occidente del país #26Jul

En Yaracuy, testigos de la oposición denunciaron que el alcalde de Bruzual había mandado a sus trabajadores a impedir que ellos se instalarán en los centros electorales

En Humocaro Alto, zona montañosa del estado Lara, la instalación de mesas en al menos tres centros no se había realizado a la 1:00 pm por un corte de electricidad no programado. Igual sucedió en el municipio Torres, dónde un apagón afectó a dos centros electorales

En Carabobo y Falcón se les impidió la entrada a testigos de la oposición y miembros acreditados por el CNE a la instalación de las mesas

En los estados centrales y occidentales del país, las denuncias de instalación de mesas previo a la hora establecida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), 8:00 am, se repitió en docenas de centros, así como el impedimento a los testigos de la oposición e incluso, a miembros acreditados por el órgano electoral, a los centros electorales.

En Yaracuy, testigos de la Plataforma Unitaria Democrática informaron que trabajadores de la alcaldía de Bruzual se presentaron en el centro La Peñita, donde intentaron arrebatarle el teléfono a uno de ellos, luego de que circulara un supuesto audio del alcalde ordenando a los militantes oficialistas que evitaran que la oposición se instalará en las mesas electorales.

En Lara, al menos en cinco centros electorales la instalación se hizo posterior a las 11:00 am debido a cortes de electricidad no programados.

En Humocaro Alto, zona montañosa del municipio Morán, tres escuelas (El Potrero, Las Palmitas y El Parchal) no habían podido completar la instalación en horas del mediodía del 26 de julio de 2024. En el municipio Torres, a la 1:00 de la tarde, en los centros electorales Juan Oropeza y Tobías Marqués, no habían cumplido con la instalación, debido al racionamiento eléctrico.

En el centro Raúl Ruiz Rodríguez, del municipio Miranda, en el estado Falcón, no hubo electricidad desde las 4:00 am hasta las 10:50 am, cuando se restableció el servicio y pudieron comenzar con la instalación de las mesas electorales.

En otros centros electorales de los municipios Iribarren, Morán y Torres, en Lara, no recibieron las credenciales de testigos opositores. Esto ocurrió en la Escuela Pablo Manzano Veloz, Colegio María Auxiliadora, centro electoral La Escalera, Escuela bolivariana La Carabinera, Escuela bolivariana Pedro Manuel Guedez, Escuela bolivariana José Pio Tamayo, entre otros, donde miembros de las UBCH “se adueñaron” de las instituciones, según los testigos.

El mismo patrón

En los municipios Miranda, Carirubana y Punto Fijo, no permitieron que testigos acreditados por el CNE sustituyeran los puestos de los miembros de mesa que no se presentaron a la instalación de las mesas; mientras que en centros como la EB Punto Fijo, Nicolás Medina de Zavala, EB Mené Grande, LN Alejandro Petión, EB Santiago María Davalillo, EB Los Rosales Carirubana, EPN Coto Paul, EB Manuel Vicente Cuervo, EB Leonidas Bermúdez, EB Guanarito, ETI Generalísimo Francisco de Miranda, hubo presencia de milicianos y de funcionarios de Polifalcón.

En la Escuela Técnica Industrial Punto Fijo, de Carirubana, miembros del Plan República no permitieron la entrada a los testigos de la oposición; mientras que en la Escuela San Pedro, de Buchivacoa, uno de los precintos de seguridad de las cajas electorales estaba roto.

En el centro electoral Rafael Gutierrez, de Puerto Cabello, además de impedir el acceso a testigos y miembros acreditados por el CNE, no iniciaban la instalación de meses porque faltaban personas para cumplir con todos los cargos establecidos en la norma electoral.

En Carabobo, desde nueve centros se recibieron reportes de impedimento a la entrada de miembros designados por el CNE a la instalación de las mesas, donde no fueron ingresados al Sistema de Autenticación Integrado (SAI), como dice la norma electoral.

