VIDEO l Comisión de Grupo IDEA es bajada del avión: Les impiden viajar a Venezuela #26Jul

“Estamos aquí porque queríamos estar con ustedes el día domingo para que haya algún cambio, porque Venezuela lo necesita, lo pide a grito”, expresó Mireya Moscoso, expresidente de Panamá a los pasajeros que se encontraban en el avión del que la comisión del Grupo IDEA fue bajado, impidiendoles viajar a Venezuela desde Panamá.

Antes de confirmarse la noticia, el vuelo fue retrasado por varias horas para que no despegara con la comisión del Grupo IDEA: Vicente Fox de México, Mireya Moscoso de Panamá, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, así como la exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez, quienes vendrían a Venezuela como observadores internacionales de las elecciones presidenciales.

“Acaban de decir que tenemos que bajar porque este vuelo no puede subir a menos que nosotros bajemos de aquí, íbamos para allá porque queríamos estar con ustedes, queríamos apoyarlos”, reseñó Moscoso.

“Nuestros corazones van a estar con todos ustedes el día domingo y vamos a estar pidiéndole a Dios que ayude a esa mujer que tienen ustedes, que es una líder”.

“Tienen un arma muy bonita que es el voto, vayan a votar, lleven toda la familia y luego a cuidarlo para que no se lo roben y no lo cambien, no se puede permitir, Venezuela ha sufrido mucho”.

Finalmente bajaron del avión de Copa a los expresidentes que pertenecen al grupo IDEA que pretendían ir a Venezuela, como veedores internacionales. La ex mandataria de Panamá Mireya Moscoso explicó a los pasajeros lo ocurrido pic.twitter.com/AaAV4EI5Pg — Sergio Novelli (@SergioNovelliE) July 26, 2024

Diosdado Cabello: “¿Ellos creen que aquí a Venezuela se entra así?

El representante del oficialismo, Diosdado Cabello, luego del comunicado del Grupo IDEA, aseguró en horas de la noche del miércoles 24 de julio, que si la delegación entra a Venezuela sin una invitación como observadores internacionales, serán expulsados de manera inmediata por las fuerzas de seguridad del Estado.

“¿Ellos creen que aquí a Venezuela se entra así? Y que nosotros, cuando ellos lleguen, ¿nosotros nos vamos a asustar? Si usted no está invitado a una fiesta, ¿Qué les dicen?”, se preguntó Cabello durante una transmisión en su programa de televisión.

“No están invitados, son showseros, ellos creen que, con esto, nosotros vamos a salir ‘ay, si se presentan en el aeropuerto…’ ¡Los expulsamos, los expulsamos, no hay problema!”, aseguró Cabello.

