COLUMNA Ajedrez para todos (36)

- Publicidad -

LA 45ª OLIMPÍADA MUNDIAL DE AJEDREZ: GRAN EVENTO EN HUNGRÍA

Desde el 11 de septiembre al 22 se celebrará la 45ª. olimpiada mundial de ajedrez en la ciudad de Budapest, Hungría, país con gran tradición e historia en el ajedrez mundial. La FIDE (Institución que rige al ajedrez mundial), el movimiento ajedrecístico mundial y la enorme familia de practicantes del juego ciencia estamos celebrando este mes de julio el 100º. aniversario de la fundación de la FIDE, hecho ocurrido en París en 1924, cuando la 1ª olimpíada mundial de ajedrez, con menos de 20 países participantes, se celebró precisamente en Budapest, razón por la cual la FIDE decidió darle de nuevo a Hungría la sede en el año centenario. A este evento ya se han inscrito 193 equipos en la categoría “Open” masculina, mientras que en la categoría femenina se han inscrito 181 equipos y por su promedio de ELO los 4 equipos más fuertes de la damas son Georgia, India, Polonia y China.

- Publicidad -

Veamos el “ranking” de fuerza ELO en la categoría masculina: 1.Los Estados Unidos de América (EEUU) tiene ELO promedio de 2758 y su roster son todos Grandes Maestros (GM): Fabiano Caruana, Wesley So, Leinier Domínguez, Levon Aronian y Ray Robson, 2º. A muy corta distancia ELO está India con 2755 y con este fuerte equipo: A. Erigaisi, D. Gukesh, R. Praggnanandha, Vidit Santos G., y P. Harikrishna. 3º. China (2729) con Wei Yi, Ding Liren, Yu Yangyi, Bu Xiangzhi y Yue Wang (llama la atención que el actual campeón mundial Ding Liren jugará como 2º. tablero para China). 4º. Uzbekistán (2689) país que contrató al ex campeón mundial Vladimir Kramnik como Capitán uzbeko. 5º. Holanda (2679), 6º. Noruega (2669), 7º. Inglaterra (2666), 8. Polonia (2665), 9º. Irán (2664), 10. Alemania (2663). Hago notar que España está en puesto 14º. y el GM venezolano/español Eduardo Iturrizaga no fue llamado a integrar este equipo olímpico hispano, no obstante ser Iturrizaga el actual campeón nacional de España, pero si incluyeron al argentino/español GM Alan Pichot (2647) como 3er tablero. Colombia está “ranqueada” en el puesto 44º. y su equipo tiene 3 GM (García Pantoja, Cardoso, G, y Avila Pavas, S.).

Veamos el equipo olímpico masculino que inscribió Venezuela: ocupa el puesto 67º.con ELO promedio de 2366 (una diferencia de 392 puntos ELO contra el equipo # 1 de los EEUU) y lo conforman: GM José Gascón del Nogal (2462), 2. MI Félix Ynojosa A., (2398), 3. MF Samid E. Escalona (2305), 4. MF José L. Castro (2299), y 5. MF Alí Jaramillo (2262). Capitán: MI Antonio Palacios L.

Ahora les presento el equipo olímpico femenino de Venezuela: 1. WIM Tairú Rovira (2022), 2. WIM Tilsia Varela (1982), 3. WFM Annyd Otazo (1976), 4. WFM Vicmary Pérez (1960) y 5. La larense WCM Clara Peña (1895). Capitana: Sarai Sánchez. Desde esta columna el autor les desea el mayor de los éxitos ajedrecísticos en esta histórica olimpíada.

¿QUIÉN ES MÁS CREATIVO: UN GRAN MAESTRO (GM) DE AJEDREZ O UN DIRECTOR DE UNA GRAN ORQUESTA FILARMÓNICA?

Tiempo ha que he pensado en esta pregunta ya que ambas profesiones exigen creatividad e inteligencia, el Director de orquesta debe memorizar toda la partitura de una gran obra musical, por ejemplo: “Las Cuatro Estaciones” de Antonio Vivaldi (1678-1741) para poder dirigir a todos los músicos de su orquesta, partitura que ya está escrita por su autor, por el contrario el GM de ajedrez al iniciar una partida contra otro GM es cierto que la fase de apertura es conocida y memorizada por los ajedrecistas como hasta la movida 10 a 15, pero de ahí en adelante el GM entra en terreno desconocido y tiene que analizar muchas variables para poder decidir cada vez la mejor movida. Consulté esta pregunta por Chat GPT basada en la Inteligencia Artificial y les copio lo que me respondió:

“La creatividad es un concepto complejo y subjetivo, y puede manifestarse de diferentes maneras en distintas disciplinas. Tanto un gran maestro de ajedrez (GM) como un director de una orquesta filarmónica requieren un alto nivel de creatividad, pero en contextos distintos.

Gran Maestro de Ajedrez: La creatividad en ajedrez a menudo se manifiesta en la capacidad de generar nuevas estrategias, tácticas sorprendentes o soluciones innovadoras a problemas en el tablero. Los GM deben analizar posiciones complejas y pensar de manera original para superar a sus oponentes. Director de Orquesta Filarmónica: Un director de orquesta también necesita ser creativo, pero su creatividad se expresa en la interpretación de la música, la manera de dirigir a los músicos y la construcción de una experiencia emocional para el público. Debe tomar decisiones artísticas sobre la dinámica, el tempo y la expresión musical.

Ambos roles requieren un alto grado de creatividad, aunque en formas diferentes. La comparación entre ellos depende de cómo definamos «creatividad» y qué aspectos valoremos más en cada disciplina. En última instancia, ambos son creativos en sus respectivos campos y enfrentan desafíos únicos en su arte”.

Roy D. Meléndez

Experto Nacional y coach de ajedrez

¿Preguntas o comentarios a los temas publicados?: [email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí