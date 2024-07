Observadores internacionales: Más de una decena de diputados expulsados #27Jul

- Publicidad -

Más de una decena de parlamentarios internacionales, que aspiraban a participar como observadores de las elecciones presidenciales en Venezuela este 28 de julio, fueron expulsados desde Maiquetía este viernes 26 de julio.

El aeropuerto internacional se convirtió en escenario de deportaciones. Algunos denunciaron haber sido retenidos, sin ningún tipo de información y estar incomunicados.

Parlamentarios europeos expulsados de Venezuela

La mayor delegación provenía de España, del Partido Popular (PP). “Me acaban de comunicar que la delegación del PP formada por 10 diputados, senadores y europarlamentarios está retenida en el aeropuerto de Caracas por el régimen de Maduro”, escribió en X el presidente de ese partido, Alberto Núñez Feijoó.

Feijoó exigió su liberación inmediata y pidió al Gobierno de España a brindar los medios necesarios a tal fin. El funcionario también señaló que había “estado en contacto” con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana.

“Los demócratas venezolanos valoran que estemos a su lado, pese a las amenazas, para desnudar a la tiranía de Maduro ante el mundo. Es el régimen quien tiene miedo: saben que el espíritu democrático del pueblo venezolano es imparable”, apuntó el presidente del PP, con relación a los comicios que se darán en Venezuela.

Representantes latinoamericanos también fueron expulsados

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, también entró en la lista de expulsados. La noche del viernes publicó un video, donde expresaba “Este país va a volver a ser libre, no se preocupen, así estarán de aculillados que nos sacan deportados. Este régimen se va a acabar el domingo”.

«Venezuela está a pocas horas de lograr su libertad, y derrotar el régimen dictatorial de Maduro.

No se rindan hermanos venezolanos! Estamos con ustedes, sus familias, sus hijos. Hoy me deportaron arbitrariamente y bajo amenazas. Pero la campaña libertadora de Venezuela no la pueden deportar!» — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez)

Cayetana Álvarez de Toledo se dirige a los venezolanos

La diputada española Cayetana Álvarez colgó un vídeo en el que expresó «El régimen dictatorial e infame de Nicolás Maduro nos ha expulsado del país con argumentos espurios y absurdos (…) He podido comunicarme con María Corina Machado para expresarle el afecto y la fuerza de millones de españoles. Le he dicho que al igual que ella no tiene miedo, estoy segura que millones de venezolanos tampoco lo tienen y van a ir a votar masivamente este domingo».

Víctor González, ex diputado nacional de VOX, y exvicepresidente de VOX. Le fue permitido el paso en Migración. Venía en el mismo vuelo que la delegación del Partido Popular, cuyos integrantes fueron posteriormente expulsados del país.

Por Colombia, la senadora Angélica Lozano del Partido Verde, también compartió un vídeo donde condenó el trató que recibió de las autoridades migratorias en Venezuela. «Me deportan con total abuso del régimen que va a caer este domingo por el bien de Venezuela. Sin argumentos ni información, nos quitaron el pasaporte durante hora y media, no nos dijeron nada», dijo.

.@MariaCorinaYA no puedo llegar a nuestra cita, me deportan con total abuso del régimen que va a caer este domingo por el bien de Venezuela



Sin argumentos ni información, nos quitaron el pasaporte durante hora y media, no nos direron nada



Nos devuelven a 2 mujeres ecuatorianas… pic.twitter.com/b2x3YGifuV — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) July 26, 2024

Las senadoras colombianas Gloria Flores, de Colombia Humana, sí logró entrar al país y fue recibida por funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Otra parlamentaria admitida fue Clara López, del Pacto Histórico, también de Colombia.

Por Argentina, el diputado Alejandro Bongiovanni, escribió en X que había sido deportado. «Me subieron a un vuelo a Panamá que está por despegar. Valió la pena intentarlo. Lo del domingo será histórico. Hasta el final, Venezuela».

Felipe Kast, del partido de centroderecha Evolución Política, dijo que también fueron deportados “por no cumplir con las condiciones para ingresar al país” y que les forzaban a irse sin ninguna explicación. “No hay ningún documento, todo completamente arbitrario, eso demuestra que los que dicen que esto es una democracia es una gran mentira”.

A la delegación oficial del Senado de Chile nos acaban de deportar de Venezuela. El miedo de Maduro a perder el poder es el mejor síntoma de que este Domingo Edmundo González, @MariaCorinaYA y el Pueblo de Venezuela van a recuperar su democracia y la libertad pic.twitter.com/qtyHuHV7Jc — Felipe Kast (@felipekast) July 26, 2024

