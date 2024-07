Barbosa: Las actan no han llegado porque no lo han permitido #28Jul

- Publicidad -

El secretario general de la Plataforma Unitaria, Omar Barbosa se dirigió a la opinión pública para informar que solo han contabilizado el 30% de las actas.



Solo un 30% de las actas se han contabilizado porque han sacado a los testigos de las mesas, aseguró Barbosa. Comentó, que el 70% restante no ha llegado porque no se los han permitido.



Cabe destacar, que a partir de las 6:00 PM de este domingo se registraron irregularidades en algunos centros de votación del país que retrasaron la entrega de las actas.

Barboza, indicó que las actas no hacen otra cosa que confirmar lo que se vio en la calle y aseguró que se dirigen al país para solicitarles «en nombre de la paz de Venezuela y en nombre de la credibilidad del voto… que no den un paso en falso»



“Solicito en nombre de la paz y el futuro que no den un paso en falso y que esperen a que se cuenten los votos y se esperen las actas” Asimismo, se dirigió al régimen diciendo que la Unidad está en el deber de defender la paz de Venezuela y su futuro.

Finalmente, expresó “aprendamos a perder y ganar, la democracia debe ser alternable”.

