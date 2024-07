VIDEO | Plataforma Unitaria denuncia restricciones para entrar al CNE #28Jul

- Publicidad -

Hasta el momento, a los integrantes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) no se les ha permitido ingresar al Consejo Nacional Electoral (CNE). A pesar de esta restricción, afirman que nada impedirá que cumplan con sus funciones.

Según Delsa Solórzano, uno de los testigos electorales de la Plataforma Unitaria, junto a Juan Caldera y Perkins Rocha, la situación no es acorde a los lineamientos. A las 5 PM, insisten en su intento por acceder al CNE, al igual que los testigos en los centros de votación en todo el país.

«En este momento es muy importante, cuando son las 5 PM, que vamos a seguir insistiendo para entrar al CNE. Vamos a seguir haciendo el esfuerzo así como lo están haciendo los testigos en los centros de votación en el país», aseguró Solórzano, quien fue la vocera encargada de dar la información.

«A mí se me comunicó que no puedo tener acceso al CNE y que estoy invitada a ver la rueda de prensa. Yo no soy periodista, soy testigo ante el CNE, como lo son Perkins Rocha, Juan Carlos Caldera y todos los testigo», indicó.