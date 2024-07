En Simón Planas y Quíbor los negocios amanecieron cerrados #29Jul

- Publicidad -

Este lunes 29 de julio las calles de Sarare capital del municipio Simón Planas se aprecian como un día cualquiera, con la mayoría de locales comerciales abiertos, sobre todo las ventas de víveres, personas realizando sus acostumbradas compras diarias

La Plaza Bolívar, punto de encuentro de los sarareños estaba con menos gente de lo acostumbrado, sin embargo los locales comerciales a sus alrededores están con sus puertas abiertas atendiendo al público.

El principal tema de conversación son resultados de las presidenciales, algunos con el guayabo electoral y otros alegres, sin dejar la incertidumbre de los días que están por venir para quienes no esperaban lo ocurrido.

Llamó la atención el bajo flujo de vehículos y motos que normalmente circulan por las avenidas Miranda y Libertador, así como el transporte público que por si es escaso.

En Quíbor

La situación es la misma. Luego de conocer los resultados electorales emitidos por el CNE, el municipio amaneció desolado. En las calles y avenidas se siente un silencio ensordecedor.

«Los resultados que arroja el CNE no coinciden con lo que se vivió el día de ayer en las elecciones. Fue un ambiente de fé alegría y esperanza donde los ciudadanos se identificaban claramente con una tendencia que no es la que dan como ganadora. Se debe solicitar una auditoría profunda con ayuda dé organismos internacionales», señaló uno de los consultados que prefirió no decir su nombre, quién destacó que más del 80% del sector comercio no abrieron sus puertas.

