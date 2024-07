Periodista español fue detenido en Venezuela la madrugada de este lunes #29Jul

- Publicidad -

Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, a través de su cuenta @JuanPGuanipa en la red social X, informó la madrugada de este lunes 29 de julio, la detención de un periodista español en Venezuela.

“Hace minutos, en mi presencia, fue detenido por órganos de seguridad de la dictadura venezolana el periodista español @cakealatake Asimismo, se llevaron el teléfono y documentación de @ALI_VZLA_ El régimen de @NicolasMaduro sigue en su escalada de persecución luego del gigantesco fraude cometido hace escasas horas. Exigimos se respete la integridad física del periodista y hacemos un llamado a la @EmbEspVenezuela para que gestione diligencias en su favor”, reseña el mensaje emitido a las 4:12 am del lunes 29 de julio.

Hace minutos, en mi presencia, fue detenido por órganos de seguridad de la dictadura venezolana el periodista español @cakealatake. Asimismo, se llevaron el teléfono y documentación de @ALI_VZLA_. El régimen de @NicolasMaduro sigue en su escalada de persecución luego del… — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) July 29, 2024 - Publicidad -

Previo a eso, en horas de la noche del domingo 28, el periodista español Cake Minuesa reseñó en su cuenta @cakealatake en la misma red social: “Sigo en Venezuela y mi paradero es el mismo: Defender la libertad, hacer denuncia social y dar voz a los más débiles. «Vas a saber lo que es el chavismo, esto no es España» Amenazan los amigos de Monedero. No me voy, gracias por el apoyo y qué Dios os bendiga”.

Sigo en Venezuela y mi paradero es el mismo:Defender la libertad, hacer denuncia social y dar voz a los más débiles

"Vas a saber lo que es el chavismo, esto no es España"

Amenazan los amigos d Monedero

No me voy, gracias por el apoyo y qué Dios os bendigahttps://t.co/tprUsJXwVa — cakeminuesa (@cakealatake) July 29, 2024

Periodista español de Ok Diario

Por su parte, la cuenta de @okdiario también reseñó el hecho: “ÚLTIMAHORA El dictador Maduro secuestra al reportero de OKDIARIO @cakealatake tras el pucherazo en Venezuela. Estas son sus últimas noticias por las que el régimen de Nicolás Maduro le ha perseguido y secuestrado. Sigue el 🧵”, destacó la cuenta quien dejó una cronología de reportes de su periodista.

Ok Diario en su página web publicó un mensaje de Cake Minuesa minutos antes de su detención: “Os queremos contar las sensaciones que estamos viviendo aquí en este día de elecciones en Venezuela. Unas sensaciones de últimos zarpazos del chavismo, del comunismo y del totalitarismo. Últimos zarpazos de algo que se acaba por algo que va a brillar y que va a ganar, que es la libertad y la democracia”.

🚨 #ÚLTIMAHORA



⛓️ El dictador Maduro secuestra al reportero de OKDIARIO @cakealatake tras el pucherazo en Venezuela



📰 Estas son sus últimas noticias por las que el régimen de Nicolás Maduro le ha perseguido y secuestrado



Sigue el 🧵https://t.co/ek0KANwfdj — okdiario.com (@okdiario) July 29, 2024

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí