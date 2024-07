OPINIÓN Las elecciones y la depresión #30Jul

- Publicidad -

«SOMETASE toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas» Rom. 13:1.

Se cumplió un proceso electoral más en nuestro país y como siempre las dudas en la pulcritud de los resultados. Cuando está en juego el poder político que domina el ejercicio de la justicia y en consecuencia el manejo de recursos económicos exorbitantes, la honestidad y la la pulcritud desaparecen. Y toma el control la ambición y la corrupción.

Es por ello que el texto bíblico que fortalece este artículo, lamentablemente trae confusión, inquietud y controversia a muchos. Esto se debe a que no colocamos a nuestro Señor Jesucristo… a Dios y su Santa Palabra en su debido contexto. Los cristianos olvidan que esta sabia recomendación tiene como objetivo que Ud sea feliz y viva una vida en paz y sosiego. De hecho, esta guía para el cristiano, aparece formalmente en un tiempo donde el fiel y obediente a la Palabra de Dios vivía permanentemente amenazado de muerte por el poder dominante del Imperio Romano de Occidente, quien perseguía, acosaba y asesinaba a los cristianos de esa época.

Mis estimados lectores, si hay algo en la vida de los ciudadanos de un país que provoque angustia, preocupación, estrés, insomnio y consecuentemente depresión, es un proceso de elección presidencial. Sobre todo en nuestro país Venezuela. Es por ello, que en la entrega de hoy, cuando afrontamos nuevas elecciones presidenciales, nos vimos motivados escribir al respecto, por cuanto hay mucho que aprender. Dios, quien creó al hombre a su imagen y semejanza nos conoce perfectamente bien, por tanto, no podemos dudar de la conveniencia en aceptar sus recomendaciones. “Sométanse… Obedezcan…” a sus gobernantes… ¡Ahhh es que Dios es chavista? , Madurista? O corinista, adeco, copeyano, comunista, imperialista, Bukelista, castrista etc. etc.? ¡Por favor! Dios solo quiere que sus hijos, los verdaderos, vivamos y tengamos paz en nuestras vidas mientras esperamos su inminente regreso y seamos un ejemplo a imitar.

Cuando Dios dice a través del apóstol Pablo, en el Libro Sagrado. «RECUERDALES que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra” Tito 3:1. Estaba puntualizando el carácter prioritario del buen testimonio que los representantes de Cristo en la tierra (nosotros) debían y tenían que dar ante el mundo. El uso de la palabra RECUÉRDALES por parte DIOS es indispensable por cuanto somos dado a olvidar los hechos profetizados y vitales para nuestra edificación espiritual. Mis apreciados, los méritos del Evangelio se miden por lo que valen los que lo aceptan, la iglesia cristiana debe presentarse ante el mundo como un conjunto de personas distinguidas que aprovechan toda oportunidad para aliviar alguna necesidad de la comunidad y que cooperan en toda forma posible para apoyar la ley y el orden.

Sin embargo, cuando las directrices gubernamentales y las leyes de los hombres tratan de apartarnos de la obediencia a Dios y su Santa Palabra tenemos el derecho a rebelarnos y obedecer a Dios antes que a los hombres. “ ¡Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres!” Hech.5:29 ¡Hasta el próximo artículo Dios mediante!.

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

