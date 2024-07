VIDEO | Jorge Rodríguez exige prisión para María Corina Machado y Edmundo González #30Jul

- Publicidad -

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció a los líderes de oposición María Corina Machado y Edmundo González por las manifestaciones del 29 de julio, calificándolas de hechos violentos y exigiendo que sean encarcelados.

Rodríguez acusó a los dirigentes de incitar a las manifestaciones y de presuntamente pagar para que se llevaran a cabo. Según él, tanto Machado como González deben ser detenidos, señalándolos como aquellos que les dieron órdenes y pagaron a las manifestantes.

«Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia porque el es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela», acusó.

Rodríguez afirmó que tanto Machado como González estaban al tanto de los planes para sembrar una guerra civil en Venezuela, y los acusó de liderar un supuesto comando de acción violenta.

«Ese supuesto comando, que no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela, eso fue lo que intentaron ayer», siguió en sus declaraciones.

Rodríguez pide aplicar rigor de las leyes

El líder del Parlamento venezolano los tildó de fascistas y enfatizó que no se negocia con el fascismo y que se le debe aplicar todo el rigor de las leyes de la República.

«Con el fascismo no se negocia, y al fascismo no se le otorgan beneficios procesales, se le aplica todo el rigor de la leyes de al República», expresó.

Jorge Rodríguez exige cárcel para los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González.



