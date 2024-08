VIDEO | Panamá y Paraguay lamentan la no aprobación de la resolución de la OEA sobre Venezuela #31Jul

- Publicidad -

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró una reunión extraordinaria el miércoles 31 de julio en la sede de la OEA en Washington, DC. El propósito de la reunión fue abordar los resultados del proceso electoral en Venezuela.

Sin embargo, el Consejo Permanente de la OEA no logró los 18 votos necesarios para aprobar la resolución sobre Venezuela. Hubo 17 votos a favor, 0 en contra, 11 abstenciones y 5 ausentes.

Representantes de Panamá y Paraguay expresaron su pesar por la no aprobación de la resolución. El funcionario de Paraguay lamentó que no se haya podido aprobar la propuesta sobre las elecciones en Venezuela, mientras que el representante de Panamá calificó como una pena que no se haya logrado un consenso en beneficio de la democracia en Venezuela y en todo el continente. Además, instó a aquellos que no apoyaron el consenso a reconsiderar su posición, ya que la razón está del lado del pueblo venezolano.

«Es una pena que no se pudo lograr ese gran consenso en beneficio de la democracia en Venezuela y de todo nuestro continente (…) Los que hoy apoyaron ese consenso que puedan recapacitar, todos ustedes saben que la razón está del lado del pueblo venezolano», manifestó Panamá.

#ÚLTIMAHORA | Representante de Panamá ante la OEA lamentó que desde la organización no se pudo lograr un consenso con la resolución que aborda las denuncias de fraude en las elecciones de Venezuela. #ENVIVO aquí: https://t.co/7t9Le8sLnE pic.twitter.com/EFrGXBNpvu — VPItv (@VPITV) July 31, 2024

Representante de Paraguay ante la OEA lamentó que no se aprobó la resolución con respecto al proceso electoral venezolano y criticó la falta de trasparencia e irregularidades del mismo. “Fuimos testigos el pasado domingo de un fraude”. #ENVIVO aquí: https://t.co/7t9Le8sLnE pic.twitter.com/hJUn8BkKe2 — VPItv (@VPITV) July 31, 2024

Opinión y petición sobre los resultados electorales en Venezuela

El representante de Paraguay ante la OEA criticó la falta de transparencia e irregularidades en el proceso electoral en Venezuela. Destacó que lo ocurrido el pasado domingo era previsible y que muchos considerarán un fraude electoral, a menos que el gobierno de Venezuela ofrezca pruebas verificables de los resultados anunciados. Además, enfatizó que su compromiso no está con ningún candidato, sino con la voluntad del pueblo venezolano, y que respaldarán al gobierno legítimo elegido por los ciudadanos.

«Lo ocurrido el pasado domingo era un desarrollo previsible», recalcó.

Por su parte, el funcionario de Panamá exigió una revisión de las actas con la presencia de la oposición. Demandó que se cuenten y respeten los votos emitidos y que se conozca con exactitud cómo votaron los venezolanos el 28 de julio.

Representante de Panamá ante la OEA: “Exigimos que se revisen las actas con presencia de la oposición (…) de consumarse el atropello correrá el sentimiento en el pueblo venezolano que lo hemos abandonado”.



#ENVIVO aquí: https://t.co/7t9Le8sLnE pic.twitter.com/ZzyMY5H2fC — VPItv (@VPITV) July 31, 2024

Resolución propuesta

La resolución propuesta insta al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela a que publique inmediatamente los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral, lo cual es un paso esencial. Además, se solicita que se lleve a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados electorales. También se declara que es una prioridad absoluta salvaguardar los derechos humanos fundamentales en Venezuela, especialmente el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente sin represalias

