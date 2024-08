Lorenzo Monasterios: Lo que pedimos los electores es que sean presentadas las actas de las elecciones #2Ago

- Publicidad -

Para que se pueda restablecer la normalidad del país, sólo hace falta que el directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) actúe apegado a la Constitución, a la Ley Orgánica de Procesos Electorales y a las propias normativas del organismo.

Lorenzo Monasterios, presidente del partido Un Nuevo Tiempo, agregó que lo único que estamos pidiendo los electores, porque ese es nuestro derecho constitucional, es que sean presentadas las actas de las elecciones del domingo 28 de julio.

El acta de votación es un documento encriptado con un código QR, que no puede ser violado o alterado, y nosotros, me refiero a los partidos políticos, tenemos copia proveniente de la máquina de votación.

Esto es muy claro, no tiene explicación alguna, porque la copia que tenemos nosotros es de las actas que ya tiene el CNE, las cuales están firmadas por las autoridades de cada mesa y, por tanto, constituyen el instrumento de veracidad más convincente para saber el resultado arrojado por cada máquina de votación.

El CNE muestra las actas y nadie puede dudar de ellas, aseveró Lorenzo Monasterios. ¿Por qué no las presenta el CNE? Esa es la mejor prueba de los resultados y, por tanto, exigimos públicamente al organismo comicial que las presente.

En todo el país, los factores democráticos que respaldamos a Edmundo González Urrutia, tenemos las copias de las actas y vemos muy extraño que el señor Elvis Amoroso, en su condición de presidente del CNE, haya emitido un boletín la madrugada del lunes 29 de julio sin presentar dichas actas y desde ese día no ha dicho nada sobre esas actas que nosotros estamos pidiendo que presente.

Debemos recordarle a ese funcionario que la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que posiblemente no ha leído, ordena que en 48 horas está obligado a presentar la totalización.

Y aquí surge una pregunta que también amerita respuesta: ¿Por qué este gobierno ha dicho y repetido insistentemente que el sistema electoral es el más perfecto del mundo y ahora no puede demostrarlo cuando no se dan a conocer las actas, que constituyen la principal evidencia de los resultados electorales del 28 de julio? Y, por tanto, exigimos que sean presentadas ya las actas.

