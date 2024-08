VIDEO | Comando con VZLA califica como “improponible” recurso interpuesto por Maduro en la Sala Electoral #2Ago

- Publicidad -

Este viernes 2 de agosto representantes del Comando con VZLA, Delsa Solórzano y Perkins Rocha, realizaron una rueda de prensa donde hablaron sobre el ataque que sufrió su sede en “El Bejucal”, al mismo tiempo que afirmaron que el recurso de amparo interpuesto por Nicolás Maduro ante la Sala Electoral del TSJ es una aberración jurídica e indicaron que este tipo de acciones solo puede solicitarlo la persona afectada.

“El proponente está perjudicado. Será que Maduro impugna el acta írrita que lo proclamó presidente, porque de lo contrario ese recurso no tiene sentido legal… ¿Será que Maduro impugna el acta írrita que lo proclamó presidente?, porque de lo contrario ese recurso no tiene sentido legal”, comentó Solórzano en la rueda de prensa.

Perkins Rocha, abogado y asesor legal de Vente Venezuela indicó que existe una debilidad institucional del CNE.

“¿De qué tiene duda Maduro? ¿De su condición de presidente? Maduro está buscando que otra instancia certifique lo que el CNE”, dijo.

Por su parte, Solórzano indicó que hasta que el CNE no publique las actas y haya una auditoría imparcial, el TSJ no puede tomar partida en el asunto. “Me pregunto ¿va a inventar votos, van a inventar actas, me pregunto va a publicar con cuál acta?. Deben mostrar las actas y lo que muestren debe ser sometido a una auditoría independiente”.

Recordó que la ciudadanía decidió mayoritariamente por Edmundo González y que las actas que certifican ese resultado están en la nube.

#AHORA en vivo rueda de prensa del Comando Con Vzla desde sede asaltada. Vocero: @PerkinsRocha https://t.co/NUcUEPklGe — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) August 2, 2024

“El voto ciudadano es vinculante para todos. Condenamos los hechos de violencia. Debo destacar que hay una violencia de Estados que tiene centenares de presos políticos solo por intentar vulnerar los deseos de cambio… Una señal de que no nos rendimos es que estamos aquí y mañana vamos a la calle en paz”, agregó.

Finalmente, confirmó que María Corina Machado estará en la movilización de este sábado y que seguirán en la calle con “cuidado”.

