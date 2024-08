Son titulares sábado #3Ago

- Publicidad -

NACIONALES

Enrique Márquez criticó que CNE no haya dado resultados del 28J y pide auditoría

Blyde considera que proclamación de Maduro como presidente es «nula»

Celso Amorim, asesor de Lula, afirma estar «decepcionado por el retraso del Consejo Nacional Electoral en la publicación de los datos».

El comercio en Caracas lucha para reactivarse con jornada reducida.

CNE ratificó en su segundo boletín a Nicolas Maduro como presidente de Venezuela, sin mencionar las actas

Juan Barreto pide actas mesa por mesas tras nuevo anuncio del CNE: «Otro boletín que no se puede contrastar»

Fue detenido arbitrariamente en su casa Edward Ocariz, Vicepresidente de Organización de Primero Justicia de la parroquia Coche.

Expresidentes exhortan a Petro y a Lula a reconocer a Edmundo González como presidente electo en Venezuela

Entregar las actas y una negociación entre Maduro y Edmundo González sin protagonismo de Machado: así es el plan de Colombia, México y Brasil para la crisis venezolana

51 ONG de Venezuela piden transparencia en los resultados de las elecciones presidenciales

Actos vandálicos en sede del Comando con Venezuela, denunció Perkins Rocha

Transcripción Parcial del comunicado de Estados Unidos donde aplaude al pueblo venezolano por su participación en las elecciones presidenciales del 28 de julio a pesar de los importantes desafíos. Al menos 12 millones de venezolanos acudieron pacíficamente a las urnas y ejercieron uno de los derechos más poderosos otorgados a las personas en cualquier democracia: el derecho al voto.

Dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos y, lo que es más importante, para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio.

Países latinoamericanos se suman a EEUU en el reconocimiento a Edmundo González y el chavismo les acusa de golpe de Estado

8 candidatos presidenciales firmaron el recurso contencioso interpuesto por Maduro

Candidatos piden en la máxima corte de Venezuela que sea el CNE quien publique resultados mesa por mesa

No tienen las actas. Cuando la confesión surge de una presunción, se llama confesión ficta. El régimen no tiene las actas fidedignas.

Edmundo tiene las actas, Maduro acaba de decir que también las tiene. Porqué el CNE no las pública ?

Primero Justicia denunció secuestro de la dirigente Mayra Castro en Cúa

Parlamentarios de EEUU y Europa se unen para condenar intentos de socavar la elección en Venezuela

Maduro prohibió la defensa privada y acusa de terrorismo a los detenidos en las protestas contra el fraude electoral

Andrés Izarra: La arremetida dura viene contra los periodistas.

La noche de este 1 Ago la Dgcim sacó de un hotel en Caracas a dos reporteros de una agencia internacional. Luego fueron deportados. Hoy le tocó a un equipo de la televisión chilena.

Desde el 25 Jul, el Gobierno ha deportado al menos 14 trabajadores de la prensa.

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció 40 agresiones a periodistas desde que iniciaron las protestas

Conatel cierra emisora de radio Playera 101.7 en Puerto Cabello

El observatorio de internet, @VeSinfiltro, reportó el bloqueo del medio estadounidense The Wall Street Journal por parte de las empresas Cantv, Inter, NetUno, Digitel y Movistar.

Con este bloqueo, se eleva a 17 las páginas bloqueadas desde el inicio de la campaña electoral, aseguró la ONG.

Agosto 2013, el día en que Jorge Rodríguez SÍ mostró las actas electorales para “desenmascarar la mentira” https://buff.ly/46EezAo

Colombia, Brasil y México fijaron plazo de una semana para buscarle salida diplomática a la crisis en Venezuela

Hoy MCM y Edmundo te esperan a las 10 am en Las Mercedes.

Manifestaciones pacíficas en todo el país.

Delsa Solórzano confirma que María Corina Machado y Edmundo González estarán en la marcha de hoy

Edmundo González llama a mantener “la serenidad y confianza frente a la arremetida del régimen”: “La verdad es el camino a la paz”

Enrique Márquez: A propósito de la convocatoria al TSJ

1. Me enteré por las redes sociales de esa presunta citación. A mi no me llegó ningún alguacil de la Sala Electoral con una citación donde me diga que estoy citado, ni que me dijera la hora de la reunión, ni me dijera cual es el objeto de la reunión. Ni se me entregara copia del presunto recurso ejercido por el Presidente de la República. Se dice que hay un recurso pero que nadie ha visto.

2. Esta es una cita a ciegas, con un alto grado de opacidad y sin ninguna transparencia. No sé si fui citado como investigado, como imputado, como testigo, como experto. No se en calidad de que voy a esa cita. La Sala Electoral no me lo dijo.

3. No sé si debo asistir acompañado de un abogado porque nadie me lo informó. Todo es opaco en esa citación. En todo caso manifiesto al país que asistiré en mi condición de candidato y me haré parte en ese proceso en mi condición de Ciudadano venezolano que apuesta a la transparencia del proceso electoral del pasado 28 de julio.

4. Asistiré y dejaré constancia de la falta de transparencia de la citación, me daré por citado formalmente, solicitaré me sea entregada copia del recurso, copia del auto de admisión, y de las pruebas que hubiesen sido presentadas y, pediré me sea concedido un plazo prudencial para presentar mi opinión frente al fondo del recurso planteado.

5. Solicitaré que se me tenga como parte en el recurso en mi condición de tercero interesado en el recurso y que se me conceda un plazo para presentar mis alegatos de fondo frente al recurso, pediré que se me explique cuál será el procedimiento que aplicará la sala para tramitar y sustanciar el recurso. Este es un recurso sorprendentemente atípico que debe tener un procedimiento.

6. Dejaré constancia de lo atípico del recurso llamado contencioso electoral donde aparentemente no se impugna ningún acto electoral, desnaturalizando el recurso contencioso electoral regulado en la ley.

7. Dejaré claro que existe en el país un estado de alarma y conmoción nacional cuando el Presidente del Consejo Nacional Electoral nos informó a todos los venezolanos que el sistema de transmisión de datos había sido hackeado, quitándole confiabilidad y transparencia al sistema de transmisión de datos que sirvió de base para proclamar a un candidato mediante una transmisión de datos que no era confiable porque fue hackeada.

8. Ratifico que asistiré sin abogados lo que viola el derecho a la asistencia jurídica que me garantiza el artículo 49 de la Constitución y que presentaré posteriormente mis alegatos de fondo sobre el recurso.

9. Ratifico que el sistema republicano que se ha dado la nación en la Constitución de 1.999, tiene su columna central en el sufragio que la ejerce el pueblo en ejercicio de la Soberanía Popular, la cual según opinión del Presidente del CNE habría sido hackeada.

10. Ratificaré la necesidad imperiosa de que el CNE en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, publique de forma inmediata las actas de escrutinio de cada una de las mesas electorales que funcionaron el pasado 28 de julio, y con esto abone el camino de la paz para todos los venezolanos. Es el momento crucial para que nuestras instituciones funcionen apegadas a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Juan Barreto alerta que quieren judicializar a Enrique Márquez

Ya a estas alturas, mostrar actas forjadas no tiene ninguna validez. La ley dice que el tiempo para mostrarlas es perentorio a las 48 horas de haber sido el acto electoral y de no hacerlo, las actas de los testigos son válidas.

Es más, Maduro tenía que retirarse antes de ser candidato a la presidencia y competir en igualdad de condiciones con los otros candidatos. Violó la ley e hizo uso abusivo de dineros del Estado para su campaña. Peculado de uso.

Confirman al menos 19 asesinatos en protestas poselectorales en Venezuela

Oposición democrática ratifica que no existe una vía judicial para certificar los resultados

Edmundo González tras no comparecer ante el TSJ: “Existen razones jurídicas concluyentes respecto de la necesidad de salvaguardar las competencias del CNE”

Solórzano: Tenemos el 84% de las actas electorales y no se puede cambiar la voluntad de una nación que se expresó

Jorge Rodríguez dice que la extrema derecha publicó actas «forjadas»

María Corina reiteró llamado a los venezolanos para manifestarse en familia este sábado

Maduro denuncia planificación de un atentado en Caracas este sábado

Detienen por segunda vez al periodista Roland Carreño

UCV exigió liberación de seis de sus estudiantes detenidos «arbitrariamente»

Vente denunció que 6 hombres armados y encapuchados atracaron su sede en Caracas

Panel de Expertos de la OEA insta a la Fiscal de la CPI a tomar medidas urgentes en Venezuela

Italia condena las medidas de detención contra ítalo-venezolanos en protestas en Venezuela

Dólar: 36,66 – Paralelo: 41,85 – Bitcoin: 61.448,70

Habitantes y comerciantes aseguran que persiste la falla eléctrica en el Alto Apure

INTERNACIONALES

Tres estadounidenses regresaron a casa como parte de un histórico intercambio de prisioneros

Tras el canje de presos, París reclama la liberación del francés encarcelado en Rusia

Crisis política en Venezuela afectará suministro de gas en Colombia, advierten autoridades

Panamá, Costa Rica, Uruguay y Ecuador reconocen a Edmundo como presidente electo

Guatemala «desconoce los resultados» oficializados por el ente electoral de Venezuela

Argentina da por confirmado el triunfo de Edmundo González Urrutia en Venezuela

Brasil, Colombia y México piden resolver por vía institucional impasse en Venezuela

AMLO califica como «imprudencia» la postura de EEUU sobre Venezuela

Putin invita a Maduro a reunión de los Brics prevista para Octubre

Kamala Harris se convierte en la candidata demócrata a la Presidencia de EEUU

Venezolanos se concentrarán en Madrid para rechazar el fraude electoral –

Chile refuerza su frontera ante una posible nueva ola migratoria de venezolanos

Indemnizan en Trinidad y Tobago a 3 niños venezolanos por no haber recibido buen trato

EEUU suspende parole humanitario a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos tras revelaciones de fraude

DEPORTES

Venezuela pierde en el esgrima por equipos

La carabobeña Joselyn Brea estará en la final de los 5000 metros de París 2024

Imane Khelif, la boxeadora que no superó las pruebas de género en el Mundial pero compite en los Olímpicos …¿Genética? ¿Hormonas? La boxeadora Khelif reabre el debate de la igualdad en el deporte

México desafía a China y logra la plata en los clavados sincronizados desde trampolín de 3 m

