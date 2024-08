Machado agradece declaración conjunta de Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, España, Polonia y Portugal #4Ago

- Publicidad -

La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, la mañana de este domingo 4 de agosto, agradeció en nombre de los venezolanos; el comunicado conjunto del Presidente de Francia, el Presidente del Consejo de Ministros de Italia, el Canciller de la República Federal de Alemania, el Presidente del Gobierno de España, el Primer Ministro de los Países Bajos, el Primer Ministro de la República de Polonia, y el Primer Ministro de Portugal tras las elecciones presidenciales de Venezuela.

“Los datos que hemos presentado a los venezolanos y al mundo, con las actas de nuestros testigos en más del 80% de las mesas y disponibles en https://resultadosconvzla.com, no dejan lugar a la duda. Edmundo González Urrutia es el Presidente electo de Venezuela”, asegura Machado.

“La dama de hierro” como la denominó The New York Times en una de sus ediciones y considerada así por muchos, destacó que respaldan la exigencia de que se verifiquen en el menor tiempo posible, a nivel internacional e independiente, las actas que han presentado, “en vista de que el régimen no lo hizo en los plazos establecidos por la ley”.

En nombre de los venezolanos, agradezco este importante comunicado conjunto de los gobiernos de Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, España, Polonia y Portugal, reafirmando su compromiso con la democracia en Venezuela.



Declaración conjunta sobre Venezuela

La declaración conjunta que han efectuado Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, España, Polonia y Portugal, la cual fue publicada la tarde del sábado 3 de agosto, reza lo siguiente: (texto íntegro)

Declaración conjunta sobre Venezuela del Presidente de la República Francesa, el Presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, el Canciller de la República Federal de Alemania, el Presidente del Gobierno de España, el Primer Ministro de los Países Bajos, el Primer Ministro de la República de Polonia, y el Primer Ministro de la República Portuguesa.

Expresamos nuestra gran preocupación por la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado domingo.

Pedimos a las autoridades venezolanas que hagan públicas cuanto antes todas las actas con el fin de garantizar la total transparencia e integridad del proceso electoral. La oposición indica que ha recogido y publicado más del 80% de las actas que se han producido en cada mesa de votación. Esta verificación es esencial para reconocer la voluntad del pueblo venezolano.

Los derechos de todos los venezolanos y venezolanas, especialmente de los dirigentes políticos, deben ser respetados durante este proceso. Condenamos enérgicamente cualquier detención o amenaza contra ellos.

También debe respetarse la voluntad del pueblo venezolano y su derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de reunión.

Continuaremos siguiendo de cerca la situación junto a nuestros socios y apoyando la democracia y la paz del pueblo venezolano.

