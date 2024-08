Maduro: La derecha utiliza plataformas digitales para fomentar el odio y provocar más violencia y terror #5Ago

- Publicidad -

Nicolás Maduro expresó que la «extrema derecha» (oposición) utiliza plataformas digitales «imperiales» para fomentar «el odio en la población y provocar más violencia y terror».

En consecuencia, responsabilizó a las plataformas digitales TikTok e Instagram por permitir la publicación de videos que fomentan el odio, la intolerancia y las acciones delictivas de «sectores extremistas». Denunció que, a través de estas redes sociales, decían: “Hoy el día de la gran marcha, si tiene un vecino chavista quemale la casa, asesínalo”, reseñan en nota de prensa.

En este contexto, explicó que son responsables jurídicamente de lo que suceda en Venezuela. “Aquí hay leyes que se deben respetar”, al tiempo que preguntó ¿Qué pasaría en Estados Unidos y Europa, si permitieran reproducir vídeos así? “No lo permiten. Aquí en Venezuela el fascismo no volverá”, aseguró.

Maduro a su vez, criticó el «silencio cómplice» de agencias internacionales de noticias al no mencionar la presencia de Edmundo González Urrutia en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Por lo tanto, instó a sus seguidores a evitar el golpismo. “Si ustedes no nos quieren, no importa, solo respeten las reglas del juego y quieran a Venezuela, a sus familias, a su comunidad, a sus vecinos; no se dejen llevar por el fascismo”.

