Hijos de expresidentes de Venezuela: Hacemos un llamado a militares a acatar la Constitución #6Ago

A través de un breve documento, hijas e hijos de expresidentes de Venezuela se han dirigido a los componentes de la Fuerza Armada Nacional, para pedirles que, como resultado de las elecciones del domingo 28 de julio, nada más acaten las disposiciones contenidas en la Constitución en relación a la institución militar.

El texto enviado es el siguiente:

A los integrantes de la Fuerza Armada Nacional:

Nosotros, hijos de quienes fueron comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales por decisión libre y democrática del pueblo venezolano, nos dirigimos a todos ustedes para pedirles respeto a la voluntad popular expresada en forma contundente el pasado 28 de julio.

En esta elección presidencial resultó claramente electo el embajador Edmundo González Urrutia como presidente de la República, como se evidencia en las actas de votación conocidas por todo el país y la comunidad internacional.

Los exhortamos a que se hagan merecedores de las glorias de nuestro Ejército Libertador y hagan respetar la decisión libre y democrática del pueblo en el que reside intransferiblemente la soberanía como lo establece la Constitución Nacional

Firman:

Sonia Gallegos, hija del expresidente Rómulo Gallegos.

Virginia Betancourt Valverde, hija del expresidente Rómulo Betancourt.

Luisana Leoni Fernández, hija del ex presidente Raúl Leoni.

Andrés Caldera Pietri, hijo del ex presidente Rafael Caldera.

Carolina Pérez Rodríguez, hija del ex presidente Carlos Andrés Pérez.

Luis Fernando Herrera Urdaneta, hijo del expresidente Luis Herrera Campins.

