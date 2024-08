Conas allana vivienda de la madre del alcalde Javier Oropeza y sede del diario El Caroreño #7Ago 

- Publicidad -

Funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) allanaron la vivienda de la mamá de Javier Oropeza, alcalde de Carora, municipio Torres, la mañana de este miércoles 7 de agosto.

- Publicidad -

El equipo de El Impulso se comunicó con el equipo de prensa de Oropeza y confirmó que la irrupción no solamente se ejecutó en la vivienda de la progenitora del alcalde, sino también en el diario El Caroreño.

“Siempre he actuado conforme a la ley, todos saben mi apego a ella, por eso me llama la atención la excesiva presencia policial frente a mi casa y la de mi señora madre en estos momentos. Soy un demócrata a carta cabal y entiendo mi rol como alcalde del municipio Torres. Mi permanente llamado al orden y respeto en el marco de la democracia. Por eso no entiendo esta actuación policial que es una forma de intimidar a mí familia”, declaró Oropeza a través de su cuenta en Instagram.

Los funcionarios de seguridad se apostaron frente a la casa de la mamá del alcalde Javier Oropeza

Esta acción violenta fue condenada por los dirigentes políticos de la región, entre ellos, el exparlamentario Pedro Pablo Alcántara, quién aseguró que esta medida se ejecutó sin la debida presentación de orden judicial.

“El objetivo de la organización perteneciente a la Policía Nacional es con el fin de detener al licenciado Javier Oropeza, alcalde del municipio Torres y editor del mencionado medio de comunicación, quien no ha cometido ningún delito. El Conas tiene la función de investigar casos de extorsión y secuestros, pero nada que ver con el derecho al libre pensamiento y a la libertad de expresión”, expresó Alcantara.

Es importante recordar que Adolfo Pereira, gobernador del estado Lara, visitó este martes 6 de agosto el municipio Torres para inspeccionar los daños ocasionados en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Carora, la cual fue presuntamente asediada y atacada por antisociales, durante las protestas poselectoral.

El pase de revista, lo ejecutó acompañado del General de División Gler Hernández Rodríguez, Comandante del Comando Nacional Anti Extorsión y Secuestro (CONAS) a nivel nacional, Edgar Carrasco, exalcalde del municipio Torres, además de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Policía Nacional Bolivariana, Policía del estado Lara y demás autoridades.

«Acá cometieron un grave crimen al atacar esta infraestructura y a su vez herir de gravedad a seres humanos; todos los culpables comparecerán frente a la justicia, nada quedará impune, es nuestro deber garantizar la paz y la tranquilidad que merece la ciudadanía», señaló Pereira.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí