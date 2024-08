VIDEO | Armando Villalon rechazó acciones vandálicas contra sus obras en Barquisimeto #7Ago

- Publicidad -

El Paseo Armando Villalón, ubicado en el inicio de la avenida 20 de Barquisimeto, fue vandalizado nuevamente y por segunda vez en lo que va de año.

Armando Villalón, artista plástico y creador de este espacio cultural, rechazó estos actos en los que algunas de sus obras fueron manchadas aparentemente con pintura en aerosol.

«Fue el domingo que me enteré que estaban las obras vandalizadas y me siento muy triste porque sin duda esas obras fueron un regalo que le hice a la ciudad en el sentido que ya no es una obra mía, sino una obra del pueblo, son como hijas mías», manifiesta.

Restaurarán obras del Paseo Armando Villalón

Anunció además que la próxima semana espera comenzar el proceso de recuperación de estas obras ubicadas en el Paseo Armando Villalón. «Voy a empezar a intervenirlas de nuevo y tratar de recuperarlas».

En este sentido, hizo un llamado a las personas a cuidar las obras de arte y espacios públicos de la capital larense.

«Las esculturas, los murales, entre otras, son cosas que deberíamos de conservar porque es nuestro patrimonio, algo con lo que nosotros los larenses nos sentimos felices y contentos de estar representados ahí con obras de diferentes artistas, en esta oportunidad las mías», dijo.

Por último, recordó que este espacio urbano está conformado por varias obras en la que se observan sitios emblemáticos de Venezuela.

