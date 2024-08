VIDEO | Antonio Ecarri: La paz se construye desde el respeto a la instituciones #9Ago

- Publicidad -

El excandidato presidencial Antonio Ecarri, informó la noche del jueves que interpuso un recurso de revisión constitucional contra el proceso que lleva a cabo la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (CNE) y defendió que “la paz se construye desde el respeto a la instituciones”.

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lleva adelante un proceso de certificación de los resultados electorales de las elecciones presidenciales del 28 de julio, impulsado por Nicolás Maduro, proclamado presidente reelecto por el Consejo Nacional Electoral (CNE), para el que ha convocado a los 10 candidatos presidenciales.

El líder del partido político Alianza del Lápiz introdujo un “recurso de revisión constitucional contra el actual proceso”, pues, según Ecarri, se deben delimitar “las competencias” del ente comicial y de la instancia judicial.

Ecarri denuncia acusaciones en la Sala Electoral

Ecarri denunció que fue “agredido por el fiscal general de la República, Tarek William Saab», de manera verbal. En el mismo sentido, rechazó que la Sala Electoral no le permitiera defenderse “frente al fiscal general y sus acusaciones”.

El dirigente político condenó que “ejercer un recurso de revisión constitucional de las actuaciones de la Sala Electoral”, sea visto como un agravio, en este sentido recalcó que “ejercer los derechos en Venezuela es un agravio”, y responsabilizó a la máxima autoridad del Ministerio Público de su integridad y la de sus allegados.

“Un recurso de revisión constitucional de la Sala Electoral es un derecho de los venezolanos”, exclamó el excandidato.

Además, resaltó que “ese desorden institucional no ayuda a la democracia, no ayuda al respeto a la voluntad del pueblo venezolano” y reiteró que la paz no se consigue “con el silencio”, sino “fortaleciendo las instituciones”.

🚨 Denuncio públicamente que he sido amenazado verbalmente por el fiscal general, Tarek William Saab por ejercer mi derecho de interponer un recurso de revisión constitucional contra el actual proceso que está llevando la sala electoral del TSJ.



¡La paz no se construye desde el… pic.twitter.com/dS3StwNOSe — Antonio Ecarri A. (@aecarri) August 9, 2024

