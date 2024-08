Grupo Idea pide a Brasil, México y Colombia que exigen a Maduro les presente las actas electorales a sus gobiernos #12Ago 

- Publicidad -

El Grupo Idea pide a los gobiernos de Brasil, Colombia y México, a través de un comunicado, que están intercediendo en el caso de Venezuela, que exijan a Nicolas Maduro la presentación inmediata de las actas de votación, mesa por mesa y discriminadas de las elecciones del 28J.

Asimismo, en el escrito le recuerdan que la ONU exigió el cese inmediato de la represión,

El texto del escueto comunicado expresa:

COMUNICADO PARA LA PRENSA

Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) informa a la opinión pública que, reunidos sus exjefes de Estado y de Gobierno miembros, le hacen saber a los gobiernos de Brasil, Colombia y México, mediadores a ritmo lento con la tiranía de Nicolás Maduro mientras mueren, son secuestrados y se torturan venezolanos a manos de las fuerzas represoras de su régimen, sobre su obligación de exigirle a este que les presente, a ellos y sus organismos electorales, ya mismo, las actas de votación, mesa por mesa y discriminadas, hasta el presente ocultadas por el Poder Electoral. Hay que ponerle fin a la tragedia que deja miles de víctimas en Venezuela y le niega su derecho a una transición hacia la democracia y en paz. La ONU ha demandado el cese de la represión y que se investigue a los represores tras la elección presidencial.

12 de agosto de 2024

Se recuerda que el Grupo IDEA es un foro internacional no gubernamental integrado por 37 ex jefes de Estado y de Gobierno, demócratas respetuosos del principio de la alternabilidad durante sus desempeños. Desde la sociedad civil y la opinión pública observa y analiza los procesos y experiencias políticas iberoamericanas, reflexiona sobre las vías y medios que permitan la instalación de la libertad en democracia allí donde no existe o su reconstitución donde se ha deteriorado, así como favorecer su defensa y respeto por los gobiernos donde se encuentra radicada.

