María Corina: Es buena señal que Maduro no haya cerrado el canal de comunicaciones con Brasil, Colombia y México #13Ago

La líder de la oposición, María Corina Machado considera que es “una buena señal” que Nicolás Maduro no haya cerrado el canal de comunicaciones con Brasil, Colombia y México, luego de ser proclamado como vencedor de las elecciones del 28 de julio, a pesar de ser cuestionado dentro y fuera del país.

“Siento que, al menos, la disposición de no haber cerrado el canal de comunicación con Brasil, México y Colombia es una buena señal y esperemos a ver qué ocurre en estas semanas, que creo que es crucial”, dijo Machado durante una rueda de prensa virtual con representantes de medios de comunicación de Colombia, Ecuador y Perú.

“Yo creo que esa es una opción, en este momento, razonable. Que exista esta opción a través de la cual el régimen pueda escuchar a gobiernos históricamente cercanos (que piden) una verificación estricta, autónoma, independiente e internacional”, agregó.

Al ser consultada sobre una negociación que conduzca a una transición en Venezuela, afirmó que “dentro del oficialismo no hay una posición homogénea (…) No es un grupo jerárquico, sino heterárquico, y hay grupos que están claramente dispuestos a negociar y presionar para que eso (la transición) ocurra y otros que no. Otros están atrincherados y dispuestos a cualquier cosa”.

Subrayó que “todo el mundo sabe que Edmundo González Urrutia ganó apabullantemente los comicios del 28 de julio”.

Acerca del Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo que no puede “juzgar intenciones”, pero sostuvo que “si hay un país en el mundo al que afecta el desenlace de este conflicto”, es el suyo. “El Gobierno de Colombia está clarísimo que, si Maduro se aferra a la fuerza, lo que podemos estar viendo en días o semanas es la ola migratoria más grande que ha habido hasta ahora”, apostilló.

Tras aclarar que no se ha comunicado directamente con Petro, aunque su canciller, Luis Gilberto Murillo, ha mantenido diálogo con la oposición, Machado aseveró que espera de Colombia “posiciones firmes, nítidas, ajustadas a la verdad y valores democráticos”.

En este sentido, hizo hincapié en que, “más allá de las diferencias que pueden haber en el plano ideológico”, ha quedado claro “que lo que está en discusión en Venezuela en este momento es el respeto a la soberanía popular o un sistema totalitario, una tiranía que se aferra al poder a la fuerza”.

