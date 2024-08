Oscar Torrealba: En un escenario de incertidumbre y que es hostil a la inversión no hay cabida para la prosperidad económica #13Ago

- Publicidad -

Es muy complicado hacer proyecciones económicas en medio de tanta incertidumbre, en Venezuela siempre ha habido cierto grado de incertidumbre pero luego del 28j la incertidumbre es mayor dado el gran conflicto político que actualmente existe y sobre todo la actuación del Estado, bajo la figura de Nicolás Maduro con toda esta ola de represiones y violaciones a los derechos humanos.

El pronunciamiento corresponde al economista y coordinador del Observatorio del Gasto Público de Decide Libertad, Oscar Torrealba, quien asegura que “obviamente en un escenario no solamente de incertidumbre, sino un escenario hostil las inversiones en un país suelen disminuir, por lo cual es difícil imaginarse un país que crezca económicamente, en medio de un conflicto que puede escalar, que tiene potencial para escalar, en un conflicto donde no se reconoce la legitimidad de quien ostenta el poder”.

“Sin embargo existe otro escenario donde Venezuela en un futuro, las protestas o las demandas políticas que ahorita se exigen no escalen, que el PSUV logre conservar el poder y que esto de alguna manera nos regrese a la relativa estabilidad endeble, por cierto, que teníamos antes de las elecciones”.

Pero a la vez considera que el 28J significa una ruptura importante, porque a partir de ese momento se cuestiona, con fuertes evidencias, la legitimidad de Maduro en el poder y esto obviamente, genera.

consecuencias en el entorno de las acciones económicas en cuanto a inversión se refiere.

“Venezuela ha tenido una relativa disminución de la inflación, producto de una insistente política de intervención cambiaria, sin que esto signifique una solución definitiva de los problemas institucionales que genera la inflación, por ejemplo. Por lo cual nosotros hemos visto un esfuerzo enorme por intentar una recuperación económica que no es posible, bajo el escenario político o económico en el cual se encuentra, cuando hablo de económico, me refiero a las instituciones en el país, se pueden hacer ciertos esfuerzos por hacer caso omiso o ignorar el deterioro institucional del país y que esto pueda tener alguna consecuencia positiva en el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) a futuro, si, pero esto no va a representar indudablemente una senda de crecimiento típico o propio de países que gozan de libertades políticas, de libertades económicas y de libertades sociales, tal y como lo muestra la evidencia científica”.

Revela Torrealba que lo que hemos visto en Venezuela hasta el 27 de julio, ha sido el mejor escenario dentro de un quiebre institucional, dentro de una economía que busca reducir la inflación por medio de una persistente fluctuación sucia, que son estas mesas de inyección de divisas por medio de las mesas de cambio y obviamente la omisión, porque ni siquiera es que hay una derogación, de la Ley de Costos y Precios Justos, la omisión de la política de expropiación y de otras medidas que socavan y destruyen la creación de valor en Venezuela.

“El escenario de aquí a diciembre es completamente desconocido, sin embargo, obviamente sí habían expectativas de crecimiento, esto hay que verlo con sumo cuidado. Recordemos también que, partiendo de un Producto Interno Bruto tan pequeño como lo es el venezolano, cualquier actividad económica suma un porcentaje positivo y no es necesariamente una recuperación, nos falta muchísimo para recuperar niveles decentes de actividad económica y sobre todo de éxito, prosperidad y vanguardia tecnológica, por ejemplo. Estamos muy atrás y el estar muy atrás, cualquier mínimo de actividad económica supone un porcentaje”.

Torrealba cierra recordando que se cuestiona desde hace tiempo la sostenibilidad del tipo de cambio y la sostenibilidad de los precios, porque todo gira en torno, me refiero a inflación en Venezuela, porque todo gira en torno a una endeble política de intervención cambiaria, que depende a su vez de un flujo constante de divisas que puede ser inyectado a través de las mesas de cambio: es decir no hay una red institucional que permita tener una solidez en la moneda, sino básicamente una política endeble, que un país dolarizado, significa que al mantener la anti fluctuación sucia del tipo de cambio, contrarrestar una tendencia evidente y es el rechazo del bolívar, pues obviamente en una economía dolarizada tendrás como consecuencia una disminución en el ritmo en el que crece la inflación que en este momento está en el orden de un 47% en bolívares y de 17% interanual en dólar.

En cuanto a crecimiento se refiere, otro aspecto que hay que tener en consideración, es que si no hay un cambio político, Venezuela va a sufrir otra ola de migración de personas que buscan mejores oportunidades y obviamente están frustradas en cuanto a la imposibilidad de cambio político mediante medios pasivos o no violentos y esto significa un impacto económico,porque menos cantidad de personas es menos demanda, menos inversión, menos empleados, menos todo, ya que la economía la hace la gente y sin gente no hay economía, agregando que es un escenario realmente complejo, de alto nivel de incertidumbre y un escenario , hasta ahora hostil y en ese escenario no hay cabida para la prosperidad económica, afirma Torrealba..

