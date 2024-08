El gobierno es responsable de lo que pueda pasarle a Williams Dávila, asegura Andrés Velásquez #14Ago

- Publicidad -

El dirigente político, Andrés Velásquez, condenó este miércoles, 14 de agosto, el arresto del opositor Williams Dávila quién, de acuerdo a su hijo, fue internado en un hospital en “estado grave” la noche de este martes.

“La dictadura es responsable de lo que pueda pasarle. No tiene delito alguno”, aseguró Velásquez mediante sus redes sociales. “Condenamos el secuestro de William Dávila. La dictadura es responsable de lo que pueda pasarle. No tiene delito alguno. Exigir transparencia en un proceso electoral no es delito. Libertad para todos los presos políticos”, agregó.

— Andrés Velásquez (@AndresVelasqz) August 14, 2024

El exgobernador y exdiputado de Mérida Williams Dávila fue internado en un hospital en “estado grave” la noche de este martes, según informó su hijo William Dávila Valeri.

“Como hijo, estoy consternado y profundamente preocupado. Las peores previsiones se están cumpliendo: mi padre @williamsdavila, de 73 años, quien fue secuestrado el pasado jueves por defender los valores democráticos, ha ingresado anoche en un hospital en estado grave”, dijo a través de X.

De acuerdo con la información de medios locales, el exgobernador de Mérida fue visto por última vez en la vigilia convocada por la oposición en la plaza de Los Palos Grandes, en Caracas, ese mismo día.

Días antes de la detención del exgobernador de Mérida, el dirigente se pronunció en rechazo a los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en las que dieron como ganador a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

“¿Cómo se explica que el CNE no haya publicado las actas que dan como ganador a Maduro? Simplemente es porque no las pueden publicar porque estas deben coincidir con las actas que nosotros tenemos”, fue parte de las declaraciones del dirigente en sus redes sociales.

