Enrique Márquez exige que se declare nulo el proceso de la sala electoral del TSJ #14Ago

El ex candidato presidencial Enrique Márquez ha solicitado la nulidad de todo el proceso llevado a cabo por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), argumentando que se han cometido vicios procesales que afectan la legitimidad del mismo.

Márquez afirmó que el juicio en curso es inválido y pidió que se restablezca el proceso desde el momento de la publicación de los carteles electorales. «Una solicitud expresa para que la Sala Electoral ordene el conteo voto a voto de la voluntad popular recogidas en las urnas electorales», subrayó, criticando la falta de transparencia en el manejo de las actas electorales.

El ex candidato enfatizó que la responsabilidad del conteo debe recaer en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que debe garantizar la seguridad y el resguardo de las urnas, las cuales deben estar firmadas por los testigos.

Además, denunció que el TSJ ha limitado el acceso al expediente relacionado con el proceso de peritaje, lo que considera una falta de transparencia comparable a la del CNE.

«Hemos pedido acceso al expediente y ver el recurso. Nos han dicho que no, que el expediente está en manos de uno de los magistrados y que es imposible sacarlos. ¿Cómo continuar en un recurso donde no se conoce el documento y la solicitud hecha por el demandante?, no sabemos a quién demandó, no sabemos qué solicitó», agregó.

Solicitud de apertura de urnas

Márquez también ha solicitado la apertura de las cajas y el recuento de los votos para aclarar las dudas existentes. «Queremos ver las urnas electorales y queremos que se abra cada una de ellas, para contar voto a voto», argumentó, añadiendo con ironía que «falta que nos digan que las urnas están hackeadas».

Recordar que el candidato Nicolás Maduro decidió presentar un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que realice un peritaje y certifique los resultados de las elecciones que lo dan como ganador.

Investigación a los rectores del CNE

Por otro lado, Márquez anunció su intención de presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los cinco rectores del CNE, argumentando que han incurrido en faltas al no ofrecer resultados desglosados.

«Estamos pidiéndole al Fiscal General de la República, que haga la investigación y si encuentran delitos, acusen penalmente y generen el antejuicio de mérito correspondiente contra estos cinco ciudadanos que están jugando con el futuro de nuestra patria», concluyó, asegurando que este documento será hecho público tras su entrega a la Fiscalía.

