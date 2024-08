Familiares de Américo De Grazia denuncian incomunicación y vulneración del derecho a la defensa #14Ago

- Publicidad -

Este 14 de agosto el dirigente político y líder de la agrupación Guayana Libre, Américo De Grazia, cumple una semana de arresto arbitrario. Diferentes medios de comunicación internacionales han reseñado el caso, y la organización no gubernamental Amnistía Internacional ha solicitado su inmediata liberación, así como la de más de 50 líderes políticos de oposición.

En entrevista con Correo del Caroní María De Grazia, hija del opositor, denunció que solo tienen conocimiento de que su padre está en El Helicoide, señalado internacionalmente como centro de tortura, debido a la confirmación “de boca” y, hasta la fecha, la familia no ha sido notificada formalmente ni ha podido comunicarse con él.

“Nuestra familia tuvo que ir centro de detención por centro de detención y en ninguno daban respuesta ni ayudaban a revisar en el resto de los centros, ya que entiendo que ellos tienen forma de chequear unos con otros. Llegamos al Helicoide que habíamos dejado como uno de los últimos, y cuando llegamos allí nos enteramos por una confirmación únicamente verbal. No tenemos orden de captura ni sabemos qué cargos le están dando. No tenemos certezas más que esta confirmación verbal que le dio un trabajador a nuestra familiar allá en Caracas”, manifestó De Grazia.

En contexto, el líder de la Guayana Libre se encontraba en Caracas, debido a que había sido amenazado por autoridades del municipio Piar, estado Bolívar. Según familiares, se dirigió a la capital para alejarse de las amenazas y activar mecanismos de protección. Fue apresado luego de denunciar el encarcelamiento del exalcalde del municipio Sifontes y militante de La Causa R, Carlos Chancellor.

“No hemos podido ni siquiera saber qué cargos está teniendo. Por ende, no podemos abrir un caso de defensa porque no sabemos de qué lo estamos defendiendo. Exigimos el derecho a la defensa privada, pero para tener defensa privada necesitamos saber cuáles son los cargos. Fuimos el sábado pasado y tratamos de meterle comida y sus medicinas, ya que él cumple un tratamiento de salud por una infección en los pulmones que tiene; y sus vitaminas porque es operado del estómago. Nos dijeron que se las iban a dar, pero eso es una confirmación verbal. No tenemos certeza de que realmente le estén entregando las cosas”, explicó la entrevistada.

Organizaciones internacionales exigen libertad

La organización Amnistía Internacional se pronunció la tarde de este martes para solicitar la liberación de Américo De Grazia. A su vez, la abogada penalista y especialista en derechos humanos Tamara Suju informó a través de redes sociales, que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos activar la medida cautelar MC-259-16 de Américo De Grazia, para instar al Estado venezolano a resguardar su vida.

“Estamos conectando también con el Gobierno italiano, ya que mi papá tiene doble nacionalidad para ver si ellos pueden también ayudarnos a alzar su voz en nombre de un ciudadano que está viviendo un secuestro arbitrario, como el que está viviendo mi papá. Mi familia en Venezuela está bajo amenaza por parte del gobierno y están siendo perseguidos”, añadió De Grazia.

Américo De Grazia es dirigente opositor oriundo de Upata, municipio Piar. Fue alcalde del municipio Piar y candidato a la Gobernación del estado Bolívar en las regionales de 2021. Actualmente dirige la plataforma Guayana Libre dando su respaldo a la Plataforma Unitaria Democrática.

