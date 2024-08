PUD tras informe del Panel de Expertos de la ONU: “Evidencia que los resultados del CNE no fueron creíbles para el mundo” #14Ago

- Publicidad -

La Plataforma Unitaria destacó el reciente informe del Panel de Expertos de la ONU, que evidencia el incumplimiento de elementos básicos para la realización de «una elección creíble» en Venezuela. En su cuenta en X, la alianza opositora enumeró los puntos más importantes del documento publicado este martes, que inicialmente iba a ser privado.

El informe señala que el resultado electoral emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) “no fue creíble para los venezolanos y el mundo”. Según el documento, el proceso electoral “no alcanzó las medidas básicas de transparencia e integridad”, y no siguió las disposiciones legales y reglamentarias nacionales, ni cumplió con todos los plazos estipulados.

Además, la Plataforma Unitaria recordó que el CNE no sustentó sus resultados ni entregó la data a los partidos políticos que participaron en el evento comicial. “Los anuncios de resultados consistieron en comunicaciones orales sin apoyo infográfico. El CNE no publicó, y aún no ha publicado, ningún resultado”, afirmó la alianza.

Cinco días después del evento comicial, el CNE ofreció el segundo boletín de las elecciones del pasado 28 de julio, ratificando la victoria de Nicolás Maduro. Según el organismo, el candidato oficialista obtuvo 6.408.844 votos (51,95 %), mientras que el aspirante de la Unidad, Edmundo González, sumó 5.326.104 votos (43,18 %).

Sin embargo, la oposición asegura tener más del 81 % de las actas escrutadas, que comprobarían la victoria del abanderado de la Unidad con 7.156.462 sufragios frente a los 3.241.461 del Gran Polo Patriótico.

Entre el 29 y 30 de julio, se documentaron diversas protestas en varias ciudades de Venezuela contra el presunto fraude electoral. Activistas de derechos humanos han denunciado una ola de detenciones en todo el territorio. Según cifras de ONG, al menos 25 personas han muerto desde la primera jornada de manifestaciones.

