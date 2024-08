Perkins Rocha asegura que informe de la ONU generó molestia en el gobierno #14Ago

- Publicidad -

Perkins Rocha, representante del Comando Con Vzla, se pronunció sobre la reacción del gobierno venezolano y del Consejo Nacional Electoral (CNE) ante el informe preliminar del Panel de Expertos Electorales de la ONU, publicado este 14 de agosto.

Según Rocha, la «molestia» de las autoridades no radica en el contenido del informe, sino en la transparencia con la que el Panel comunicó sus hallazgos a la población venezolana. Rocha enfatizó en sus redes sociales que lo que realmente incomoda al gobierno es que el Panel de Expertos haya sido claro y directo en sus observaciones, lo que, a su juicio, los ha puesto en evidencia.

«Lo que le molesta no es el contenido del informe, sino que el Panel de Expertos de Naciones Unidas haya sido transparente con los venezolanos y hayan hecho públicas sus consideraciones. Lo que les molesta es que los hayan puesto en evidencia», comentó.

El informe de la ONU destaca que el CNE no cumplió con los estándares esenciales de transparencia e integridad en el proceso electoral. Se señala que las autoridades no respetaron las normativas legales y no realizaron auditorías post-electorales, lo que genera dudas sobre la credibilidad del proceso. Además, el Panel criticó la proclamación de un ganador sin la publicación adecuada de los resultados, un hecho que consideran sin precedentes en elecciones democráticas.

Respuestas del Gobierno Venezolano

Ante la publicación del informe, el gobierno de Nicolás Maduro rechazó las conclusiones del Panel. La cancillería calificó el documento de «mentiroso» y argumentó que infringe los principios que deben regir el trabajo de los grupos de expertos. Según el gobierno, este informe socava la confianza en los mecanismos de cooperación internacional.

El CNE también se pronunció, tildando el informe de ilegal y lleno de contradicciones. Afirmaron que, aunque el Panel fue invitado a observar el proceso electoral, su función no incluía emitir juicios públicos, lo que contradice los acuerdos establecidos previamente.

