VIDEO | María Corina rechaza la idea de Lula da Silva sobre nueva elección en Venezuela #15Ago

- Publicidad -

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha expresado su firme desacuerdo con las sugerencias del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien propuso la posibilidad de repetir las elecciones o establecer un gobierno de coalición en Venezuela tras los comicios del 28 de julio.

En una reciente entrevista, Lula planteó que una solución a la situación política en Venezuela podría incluir la formación de un gobierno de coalición que combine a miembros del chavismo y de la oposición, o bien la convocatoria a nuevas elecciones. Sin embargo, Machado cuestionó esta idea, argumentando que repetir elecciones podría llevar a un ciclo interminable de votaciones sin resultados satisfactorios para el gobierno de Nicolás Maduro.

«Se va a una segunda elección, ¿y si no le gustan los resultados vamos a una tercera, una cuarta y una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro? ¿Aceptarían eso en sus países?, que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección», se preguntó.

- Publicidad -

«Las elecciones ya ocurrieron»

Machado también destacó que la reciente elección fue realizada bajo condiciones del gobierno, donde muchos ciudadanos arriesgaron sus vidas y libertades.

«Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que lo han dado todo y que expresaron la soberanía popular, la soberanía se respeta y las elecciones ya ocurrieron», siguió en una entrevista con el periodista Gabriel Bastidas.

Lea también: Gustavo Petro propone un «Frente Nacional» transitorio para una solución definitiva en Venezuela

Afirmó que la proclamación de Maduro careció de un conteo transparente de votos, lo que ella considera una «victoria monumental» para la oposición, a pesar de las circunstancias adversas.

Situación de Venezuela no es comparable a otros países

La líder opositora subrayó que la situación en Venezuela es única y no puede compararse con otros países, ya que, según ella, los demás gobiernos no están involucrados en actividades criminales. «Este no es el caso de Venezuela», aseguró, dejando claro que los desafíos que enfrenta su nación son más complejos y profundos.

Machado concluyó su crítica a las propuestas de Lula señalando que es fundamental tener cuidado al referirse a ejemplos de gobiernos de coalición, ya que la realidad venezolana presenta diferencias significativas que deben ser consideradas.

«Hay que tener cuidado con los ejemplos a los que se hace referencia sobre gobiernos de coalición», apuntó.

Los venezolanos VOTAMOS y GANAMOS!



La Soberanía Popular se respeta.



Ahora, con más fuerza que nunca:



Nos vemos este sábado 17 de agosto en Venezuela y el Mundo!! pic.twitter.com/SgYgQeKEPa — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 15, 2024

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí