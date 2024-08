OPINIÓN El Balcón Urticante: La nueva droga para la humanidad #21Ago

- Publicidad -

Los efectos que causan en la visión las luces emitidas de las pantallas de las computadoras y los celulares inteligentes, pueden llevar a fatiga visual: dolor, picor, visión borrosa, ojos secos, enrojecimiento de la conjuntiva y también puede causar fuertes dolores de cabeza y en los párpados. Es por eso que actualmente existen un sinnúmero de cristales que vienen con la protección para las luces tanto artificiales como para la luz solar. Entre ellos están los lentes antirreflejos que protegen a la vista del encandilamiento y del exceso de luz. Otro es entre los lentes modernos que lleva el tratamiento «Blue» que es un lente de color azul con la protección para los rayos color violeta.

En este mismo orden están los cristales fotocromáticos que tienen la propiedad de cambiar el color blanco a un color oscuro cuando el sol se refleja en ellos. Son también llamados transition y es un polímero trabajado en los laboratorios ópticos para que los usuarios no tengan que tener dos anteojos , toda vez que estos están confeccionados para llevarlos de noche y de día porque cuando no hay luz solar los lentes permanecen claros y al recibir la luz solar se tornan oscuros. Definitivamente es importante y vital proteger los ojos. Actualmente se utilizan muchos adminículos que pueden perjudicar y dañar la vista.

Es muy preocupante ver el abusivo y desmedido abuso que se hace en la utilización de las computadoras y los celulares sobre todo la juventud y los adolescentes. Todo hace pensar que dentro de muy pocos años el negocio o comercio más lucrativo que habrá en el mundo produciendo cuantiosas ganancias de dinero, será todo lo que se relaciones con la vista. Es muy lamentable observar como la mayoría de personas sobre todo jóvenes están todo el día y la mitad de la noche y cuidado si más tiempo viendo las pantallas de los celulares y lo más lamentable es que lo que ven son puras bagatelas, pura basura que no les enseña nada. Estos jóvenes no se percatan que se están haciendo un grave y peligroso daño a la vista. Yo me pregunto: ¿Dentro de 5 o 10 años como entra la enfermedad de la miopía en Venezuela?. Por eso considero el uso abusivo y desmedido de los celulares como…»LA NUEVA DROGA PARA LA HUMANIDAD».

Alí Ramón Delgado

