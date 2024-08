Son Titulares miércoles #21Ago

- Publicidad -

Resumen de Titulares al día 21 de Agosto de 2024

NACIONALES

- Publicidad -

Perkins Rocha: “Decisión de la sala electoral del TSJ solo provocará mayor conflicto social”

La red social X sigue bloqueada en Venezuela al cumplirse 11 días de la suspensión ordenada por Maduro

Andrés Velásquez afirma que peritaje del TSJ es un «acto bufo»: «Podemos anticipar su decisión»

FANB detuvo a tres ciudadanos por «alteración del orden público» en Aragua

Vente Venezuela exigió el cese de «la persecución y la criminalización» al cumplirse cinco meses de la detención de Dignora Hernández y Henry Alviárez

Freddy Superlano cumplió tres semanas detenido: «No descansaremos hasta verlo en libertad»

Desinformación, humillación, dolor e impotencia: el drama de los familiares de detenidos en las protestas en Venezuela

Aruba extiende por tres meses la prohibición de vuelos provenientes desde y hacia Venezuela

Provea dice que patrones represivos en Venezuela producen cada vez más víctimas

Maduro: «Aquellos que no me quieran y promuevan el odio se verán las caras con las leyes»*, porque «aquí cero tolerancia al fascismo, la violencia y esas formas de proceder con agresión contra la gente»

Contaminación en la playa Palma Sola, en Carabobo, debido a un derrame de petróleo que afecta las costas del país. Los hidrocarburos también se reportaron en las playas de Falcón.Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información al respecto.

Nichols afirma que las autoridades de Venezuela siguen negándose a publicar actas originales de la elección

“Virgilio Laverde, coordinador juvenil de Vente Venezuela en Bolívar fue detenido en su acto de graduación”. Coordinador juvenil de Vente Venezuela en Bolívar fue detenido en su acto de graduación

Almagro se reunió con Christopher Figuera en la OEA: «Acordamos su colaboración en los casos y denuncias de Terrorismo de Estado del régimen de Maduro»

Veppex rechaza reunión de Luis Almagro con Cristopher Figuera: «Revise detalladamente las personas con las que se reúne»

César Pérez Vivas desestimó peritaje electoral del TSJ: «Toda la izquierda latinoamericana ha dicho que se respete la soberanía popular y se demuestren las actas»

Transparencia Electoral: «Falsos observadores buscan legitimar el fraude electoral del chavismo»

Observatorio Electoral Venezolano: «El Tribunal Supremo de Justicia no puede usurpar las funciones del CNE»

Comerciantes de Venezuela exigen el uso del tipo de cambio oficial en ventas con divisas

OEA alertó que el sistema democrático venezolano colapsó por falta de independencia electoral

Ministro de Comunicaciones afirma que Venezuela «puede vivir sin la red X»

INTT revela el nuevo formato de licencias de conducir

La FVM afirma que más de 100.000 maestros han dejado de ejercer la profesión en los últimos 2 años

Oposición rechaza golpe de Estado en municipio Torres en Lara

Javier Oropeza: Se ha consumado un golpe de Estado contra la soberanía popular

Condenado un hombre a 16 años de prisión por traficar seis kilos de cocaína en Táchira

Inició el pago de bono especial en el Sistema Patria este 20 Ago

Las desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias son “la nueva normalidad” en la Venezuela de Maduro, según la ONG Provea

Venezolano acusado de violar la ley de sanciones a PDVSA se declara culpable en EEUU

Para lograr meta del millón de barriles diarios este año se necesitaría más inversión

Derrame de petróleo en Venezuela se extiende por 45 kilómetros de costa

Un derrame petrolero, que supuestamente tendría su origen en la refinería El Palito desde hace varios días, estaría afectando las costas cercanas al parque nacional Morrocoy, poniendo en riesgo la biodiviersidad de la zona.

Al menos así lo revelaron a la agencia de noticias Reuters, unas cinco fuentes familiarizadas con el asunto.

No obstante, la información no pudo ser corroborada de manera oficial, ya que no hubo comentarios inmediatos ni por parte de Pdvsa, ni del Ministerio de Petróleo, tras contactos de la mencionada agencia.

Por su parte, el biólogo Eduardo Klein colocó imágenes satelitales en su cuenta de Twitter (X) que, según dijo, mostraban una mancha de petróleo de unos 225 kilómetros cuadrados.

Enrique Márquez presentó una solicitud de recusación contra la presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), argumentando que sus «vínculos políticos» comprometen su «imparcialidad»

María Corina Machado reitera que se “seguirá en la calle, firmes y unidos”: “En los próximos días seguiremos informando los próximos pasos”

Funcionarios del Sebin detienen a Ana Guaita Barreto, periodista de La Patilla en Maiquetía, Vargas

Maduro arremetió en contra de los alcaldes y gobernadores de la oposición: «Se la pasan viajando para Miami, Bogotá y Europa»

Diputados de Costa Rica exigieron a la comunidad internacional arrestar a Nicolás Maduro

AN chavista posterga debate de polémica ley contra «el fascismo»

EEUU: Exigiremos responsabilidades a quienes permitan «el fraude electoral»

Márquez pidió recusación contra presidenta Sala Electoral porque fue concejal del PSUV

Dólar: 36,68 – Paralelo: 42,02 – Bitcoin: 59.031,00

US$131 millones este 20 Ago: intervención cambiaria del BCV supera US$3.400 millones en 2024

Acceso a la Justicia se pregunta: ¿Fue eliminado el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras?

Con nuevos billetes el BCV busca rescatar el uso del efectivo.

¿Estás al día de todo lo bueno que tiene Barquisimeto y el estado Lara?

@lomejordebarquisimeto quiere y compartir contigo todas sus expresiones, comidas, lugares, personalidades, tradiciones, cultura, eventos y mucho más.

¡Únete y disfruta de lo mejor de esta hermosa tierra!

https://www.instagram.com/lomejordebarquisimeto?igsh=cXRkMXc5dDlyNnlw

Seguías: ¿Quién confiará en la ruta electoral si se ratifican resultados del CNE?

INTERNACIONALES

Antony Blinken dice que hará «todo lo posible» para que Hamás acepte la propuesta de tregua

Israel rescata cuerpos de 6 rehenes en plenas negociaciones para un alto el fuego en Gaza

Blinken afirma que Estados Unidos no acepta una ocupación a largo plazo de Israel en Gaza

La Unión Europea usará los activos rusos congelados para comprar municiones para Ucrania

Hamás califica de «golpe de Estado» último borrador de tregua que no incluye fin de guerra

Primer vuelo de retorno de migrantes irregulares financiado por EEUU sale de Panamá: no está previsto, por ahora, incluir a los venezolanos

Estoy dispuesto a servir: Musk acepta propuesta de Trump de unirse a su equipo de Gobierno

Trump no descarta integrar a su Gobierno al candidato independiente Robert Kennedy

Fallece en España a los 117 años María Branyas, la persona más anciana del mundo

Colorado creó un grupo para enfrentar a banda criminal Tren de Aragua en Denver

Trinidad y Tobago dejó fuera del sistema escolar a 2 mil niños venezolanos

Solo 23 niños venezolanos fueron aceptados en Trinidad y Tobago para comenzar nuevo año escolar

Expresidentes colombianos Pastrana, Uribe y Duque no acuden al llamado de Petro para discutir sobre Venezuela: “Este Gobierno prefirió el apoyo a las tiranías”

Nueva huelga de 48 horas en universidades públicas argentinas por mejoras presupuestarias

El mpox “no es el nuevo Covid”, según la OMS https://t.co/jPsAXH5390

Registrados casi 19.000 casos de mpox y 540 muertes en doce países de África en 2024

EEUU ordenó la inspección inmediata de 895 aviones Boeing 787

Una cámara de seguridad captó el hundimiento del velero Bayesian: “En sólo 60 segundos se lo ve desaparecer”

Continúa la búsqueda de los seis desaparecidos en el naufragio del velero en Italia

La gripe aviar altamente patogénica se expande por la Antártida más de lo esperado

La presentadora Ana Navarro tildó a Nicolás Maduro de «dictador comunista» desde la Convención Demócrata

Entran en circulación las primeras monedas de una libra con la imagen de Carlos III

Nintendo abrirá en octubre su museo en Japón

El oro alcanza nuevos máximos históricos

La actriz Jennifer López solicita a un tribunal de California el divorcio de Ben Affleck

«El Puma» arremetió contra Maduro y llamó a respaldar a María Corina Machado

DEPORTES

Kylian Mbappé demanda al PSG por 55 millones de euros

Trotamundos cayó ante Marinos y sigue su mal paso en la Super Ronda

Venezuela venció a Corea del Sur en Preclasificatorio de la Copa del Mundo 2026

SALUDO

La fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de la voluntad del alma. Gandhi.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí