Tarek William Saab reporta 27 fallecidos en el contexto post-electoral en Venezuela #21Ago

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, ha declarado que 27 personas han perdido la vida en los incidentes ocurridos tras el 28 de julio, los cuales están relacionados con el contexto post-electoral en el país.

Saab hizo hincapié en que la oposición es responsable de estas muertes, afirmando que han utilizado la violencia y la manipulación en sus acciones. En sus palabras: «El que no la debe no la teme. Nosotros hemos demostrado la verdad con pruebas y los adversarios al Estado venezolano, a la paz y la democracia han mostrado no solo mentiras sino se han burlado de las víctimas que ellos mataron», puntualizó.

Además de las víctimas fatales, el Fiscal mencionó que 190 personas resultaron heridas, de las cuales cerca de 100 son miembros de los cuerpos de seguridad del país.

El Ministerio Público, según Saab, está recopilando pruebas, incluyendo 180 videos que incriminan a individuos que actuaron en contra de sus compatriotas y de las instituciones del Estado. Los daños contabilizados por la Fiscalía incluyen 21 escuelas primarias, 7 centros de educación inicial, 34 liceos, 12 universidades, y varias sedes del CNE, PSUV, alcaldías, ambulatorios, CDI, así como unidades de transporte público y patrullas. Saab cuestionó: «¿Qué relación tiene esto con una lucha supuestamente pacífica?».

En una reunión con el cuerpo diplomático en la Casa Amarilla, Saab describió las acciones que le atribuye a la oposición como una «guerra híbrida«, que busca desestabilizar al país mediante intentos de golpe de Estado y otros actos que fomentan un ambiente de guerra civil.

Denuncia hackeo al sistema del CNE

Por otro lado, Saab también se refirió al hackeo del sistema del CNE, mencionando que un hacker conocido como «Astra» ha asumido la responsabilidad por el ataque durante las elecciones. De acuerdo a los detalles del fiscal, este individuo es identificado como un experto en ciberseguridad y ha revelado un plan cibernético en contra del sistema electoral venezolano. «Esto es jugar sucio», concluyó.

