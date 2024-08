Orlando Zamora: Podría venir aumentos de precios en Venezuela #22Ago

- Publicidad -

El anuncio de que, próximamente, circularán billetes con denominaciones de 200 y 500 bolívares nos indica que probablemente habrá aumentos en los precios de comestibles y, en general, de todo el comercio.

- Publicidad -

Al hacer el pronóstico Orlando Zamora, exjefe del Departamento de Riesgos del Banco Central de Venezuela, dice que ya hemos visto fotos de las nuevas emisiones, aunque todavía no se ha fijado la fecha en que estarán a disposición de la gente.

El especialista, que fue consultado por El Impulso, explica que cuando los bancos centrales emiten billetes de alta denominación es porque tienen conciencia de que viene un aumento de precios y, generalmente, tratan de adelantarse a las nuevas circunstancias para que la gente movilice menos cantidad de billetes.

Responsablemente, los bancos centrales ante la situación que vislumbra aumentan el valor de los billetes también. Cuando se le pregunta si existe la posibilidad de que aumenten los índices de inflación, responde que, evidentemente, la presión inflacionaria está latente y casi todos los economistas concuerdan en que tres aspectos de la economía nacional no van a ser como se esperaba:

Primero, el crecimiento de la economía que se estimaba en 4, 5 ya no se está dando, porque será mucho menor. Y en un año que existían expectativas por la situación política, todavía en los momentos no se sabe qué va a ocurrir. Este ambiente de incertidumbre desacelera un poco la actividad económica y, por supuesto, no se logrará el crecimiento económico que se esperaba.

Segundo, el tipo de cambio. Se esperaba que él dólar cerrara el año en 45 o un poco más, ya se está colocando el tipo de cambio por el orden de los 50 bolívares por dólar.

Y tercero, la inflación. Se pensó que cerraría por debajo del 64 por ciento y ya hay analistas que estiman ese cierre por encima de 70%. Todo esto tiene que ver porque no hay definición, nos encontramos en un proceso de espera y son muy preocupantes las expectativas, concluye el especialista en materia económica.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí