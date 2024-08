PulsoEmpresarial Adriana Gibbs nominada al premio Mujer Visionaria 2024

- Publicidad -

La periodista y editora venezolana Adriana Gibbs figura entre las tres primeras más votadas de las 14 candidatas al premio Mujer Visionaria 2024.

Especializada en gastronomía y spirits, Adriana Gibbs fue coordinadora académica y docente del Diplomado de Cultura del Vino y Spirits de la Universidad Metropolitana entre los años 2011 y 2024. Actualmente da clases en la Academia de Gastronomía UCAB – Plazas’s donde dice experimentar “el gusto de aprender y enseñar en disfrute».

Destaca también su rol de escritora y editora. En 2021 creó Ediciones Punto Paladar, entre cuyas publicaciones figuran dos libros que atañen al ron: Cocteles de Autor. Las mezclas de un barman literario, escrito por Ángel Gustavo Infante (2022) y doblemente premiado en los Gourmand Cookbook Awards World 2023 como Best in the World en la categoría de Libro de cocteles y segundo lugar en la categoría de Libro digital de bebidas.

En 2023 publicó Una pasión con nombre propio. Ron de Venezuela. 20 años D.O.C. en versión papel y digital (puede descargase desde el portal web del Fondo de Promoción del Ron de Venezuela, FONPRONVEN), también nominado a los premios Gourmand Cookbook.

Vinos, destilados y gastronomía conviven en las catas temáticas que organiza y dirige en la actualidad desde la convicción de “saber lo que se bebe aumenta el placer”.

“Adriana Gibbs es y ha sido una destacada profesional que ha apoyado desde las letras y la palabra el mundo de las bebidas alcohólicas (vinos y espirituosos) y de manera muy especial el ron”, reza su candidatura al premio Mujer Visionaria 2024.

Un reconocimiento a Venezuela y su ron

Larissa Arjona, presidenta de Mujeres Liderando Ron, dijo que esta iniciativa no sólo aplaude los logros de las mujeres en la industria del ron sino que también busca inspirar a las nuevas generaciones a seguir una carrera en este ámbito, tomando en cuenta el legado de excelencia impuesto por sus antecesoras.

Amantes del ron y personas vinculadas a la industria tienen la potestad de hacer las nominaciones. El anuncio de las candidatas se realizó el pasado 05 de agosto y el público podrá votar por su favorita hasta el 09 de este mes.

“La academia con estas iniciativas ha impulsado la industria del ron venezolano y el conocimiento sobre la historia, los procesos y el porqué de su singular calidad. No en balde el ron venezolano ostenta la primera Denominación de Origen Controlada para un ron de melaza en el mundo. Ella ha sido parte inspiradora de la iniciativa de llevar al ron a la academia”… se lee en la postulación de Adriana Gibbs como candidata al premio Mujer Visionaria 2024.

“Esta es una noticia de venezolanidad, es un reconocimiento al ron de Venezuela, a un trabajo que se ha hecho aquí” afirma Gibbs con orgullo.

Según Larissa Arjona, las nominadas para esta prestigiosa iniciativa deben haber contribuido excepcionalmente a la industria del ron con innovación y liderazgo, demostrando una visión clara y audaz que impacte a las nuevas generaciones, atributos de los que sin duda goza Adriana Gibbs.

“Mi vocación mezcla el gusto por el vino con la pasión de conocer y comunicar; este buen coctel ha regido mi vida durante los últimos 16 años” afirma Gibbs en su presentación.

The Ultimate Awards y Women Leading Rum anunciarán a la ganadora el 14 de agosto en las redes sociales y entregarán el certificado durante la segunda conferencia de Women Leading Rum en el Panama Rum Fest 2024.

Si desea votar por Adriana Gibbs -y el ron venezolano- puede hacerlo a través del vínculo: https://theultimateawards.com/contestants/adriana-gibbs.

