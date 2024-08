UNY ofrecerá charla vocacional a los jóvenes #22Ago

- Publicidad -

El próximo martes 27 de agosto, los bachilleres podrán explorar las amplias opciones que tienen para cursar una carrera universitaria y continuar con su formación académica en Venezuela. La Universidad Yacambú (UNY) les ofrecerá una charla vocacional en la que podrán aclarar dudas.

Arianny Crespo, psicólogo y jefe de bienestar universitario, reseñó a El Impulso que será “una actividad de orientación vocacional dirigida a todos los bachilleres que están en ese momento de búsqueda de cualquier opción de estudio para su futuro. Muchas personas que no saben qué hacer, no saben en qué se van a profesionalizar, que todavía no han elegido o que tienen una gama de opciones pero no seleccionan aún la más adecuada. Entonces es una actividad para ayudarles a explorar y darles herramientas para elegir esa profesión”.

Lugar de la charla

La charla vocacional y motivacional se desarrollará a las 9 de la mañana del martes 27 de agosto, en el salón Libertador del campus Mora 1 de la universidad, ubicado en Cabudare.

Será una actividad gratuita, sin registro previo, y abierta a todos los jóvenes tanto de colegios públicos y privados, además de los diferentes grados de bachillerato. Pueden asistir solos o con sus padres, sin importar si los jóvenes están interesados o no en cursar carrera en dicha universidad, igual pueden asistir.

“La idea es que ellos decidan por una profesión, considerando que a nivel mundial y nacional necesitamos la formación de profesionales. Independientemente del área que vaya a desarrollar, necesitamos formar profesionales”, sentenció Crespo.

Temas a tratar en la charla vocacional

La psicólogo explicó que parte de los temas que abordarán en la charla vocacional, serán las habilidades, gustos e intereses de los futuros profesionales ya que “una cosa es para lo que soy bueno, habilidades que tengo y otra cosa es lo que me gusta, lo que me interesa, lo que me apasiona” y de allí podrán seleccionar una profesión.

