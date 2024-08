Cavilac: La producción nacional de leche en Venezuela se ubica en 5 millones de litros por día #23Ago

- Publicidad -

La producción nacional de leche en estos momentos esté en el orden de los 5 millones de litros diarios, de los cuales sólo un 20% llega a manos de los venezolanos, aseguró el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Lácteas, (Cavilac) Roger Figueroa

Asegura que la cantidad no es mayor, porque la leche es un producto muy sensible que requiere de redes de frío para su conservación, lo cual no es fácil en un país como Venezuela con tantos problemas con el sistema nacional de electricidad.

Admite que en estos momentos la industria nacional de la leche esté operando a un 30% de su capacidad instalada, aun cuando hay algunas empresas que ocupan entre el 70 y 80% de su capacidad, mientras que el precio promedio de la leche de larga duración que antes tiene un costo de 2 $ por litro, recordando que anteriormente una familia se llevaba dos o tres litros y ahora solamente adquiere uno solo debido al bajo poder adquisitivo que tiene el trabajador venezolano.

Admite que la producción láctea puede aumentar, señalando que se está mirando con atención hacia el sector bufalino que podría incorporarse en un futuro, ya que en este momento solamente se utiliza la leche de vaca, destacando que para ello habría que hacer grandes esfuerzos para obtener más leche y que sta pueda llegar a los hogares venezolanos.

Admitió que uno de los graves problemas que tiene que enfrentar la industria es la importación de leche, que llega al país a unos precios que están muy por debajo de los precios nacionales, porque las condiciones que tienen los países de origen son distintas a las venezolanas.

Admite asimismo que las exportaciones pueden ser opciones para mejorar la industria lechera venezolana, afirmando que « para ello necesitamos productos de calidad», de manera que en estos momentos no están en condiciones de competir,dijo Figueroa en Unión Radio.

