VIDEO | UE no reconocerá reelección de Maduro hasta ver resultados verificables #23Ago

- Publicidad -

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, indicó que la comunidad no reconocerá la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela hasta que se entreguen y puedan ser verificadas las actas electorales.

Borrell se refirió a la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que certificó los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a pesar de los cuestionamientos de la oposición venezolana y la comunidad internacional, así como las protestas postelectorales que suscitó la proclamación de la Nicolás Maduro, el 29 de julio.

- Publicidad -

Leer también: VIDEO| La OEA aprueba por consenso resolución sobre Venezuela que solicita la publicación de actas electorales #16Ago

El jefe de la diplomacia europea, recalcó que “mientras no veamos un resultado que sea verificable no lo vamos a reconocer”. Borrell descartó que reconozcan la reelección de Nicolás Maduro sin ver las actas electorales reclamadas por la comunidad internacional.

“Nosotros seguimos diciendo que hay que probar este resultado electoral y, de momento, no hemos visto ninguna prueba. Nadie ha visto las actas electorales, que el Consejo Nacional Electoral debe mostrar para demostrar cuál es este resultado y mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer”, precisó.