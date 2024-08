Informe Socias: Aun en medio de una campaña electoral Biden sigue manejando el tema Venezuela #26Ago

- Publicidad -

Los Estados Unidos están inmerso en una campaña Presidencial, pero Biden aún sigue dirigiendo el tema Venezuela, de acuerdo con lo señalado en el informe confidencial del analista económico y político, Tomás Social López.

Asegura que Biden tiene la intención de enviar voceros a Venezuela y así lo hizo saber recientemente ya que está consciente de la necesidad de un nuevo Diálogo y Reunión con Venezuela, pero .sin conflictos y negociando a través de conversaciones, ya que está convencido de que otra acción fracasaría, aunque con más críticas de los republicanos señalando la debilidad de Biden en torno a las políticas hacia Venezuela.

En torno a la profundización de las sanciones, USA dice que por tratar de negociar flexibiliza sanciones y otorgó Licencias y Permisos al sector petrolero antes del proceso electoral; mientras que entre sus asesores y consejeros en debate, se inclinan por mantener la posición inicial a la vez que insiste que deben ser entregadas las actas por parte del CNE.

Mientras que otros voceros continuarán exigiendo más libertades, la vocería reclama más libertades económicas y políticas y manifiestan públicamente que la oposición, según los anuncios de sus dirigentes, son los que ganaron el 28J.

Sobre el Cuerpo Diplomático en el país, antes de las elecciones. La mayoría de los países regresaron a sus representantes ya una parte importante de sus embajadores; mientras que los encargados o Jefes de Misión son los que tienen la Información, advirtiendo que pocos se retirarán por lo Ocurrido en los comicios y hechos postelectorales y en todo caso sólo llamarán algunos “a consulta”, aparta de los países que se retiraron o se ausentaron ahora.

Alerta que la comunidad internacional no posee estructuras, ni fuerza suficiente para influir en lo ocurrido; mientras que la OEA no posee mecanismo de decisiones ni de más Presión y menos después de que la Organización no obtuvo una posición contundente, sólo un pronunciamiento que pide al CNE mostrar las actas.

Mientras que prevalece la postura de que es mejor estar cerca. para influir y estar presentes tienen que alejarse para luego regresar por sus intereses particulares; Sin embargo, crece el interés de los países que no están presentes.

Solo esperan al CNE

En la comunidad internacional esperan la publicación del CNE, para conversar en el sentido de que “una cosa es la política y otra la aviación comercial”en una clara muestra de “manifestar su deseo de regresar”.

Sobre un posible aislamiento de Venezuela no hay información de un cuadro internacional de aislamiento como en años anteriores.

Mientras que sobre el pronunciamiento de Colombia estima que no es fácil, por su rol de mediador entre USA y Venezuela, como creador de puentes de comunicación, además de ser frontera Bisagra. Y temer una reacción de Venezuela que dañe la relación comercial nuevamente.

Temor al éxodo

Señala el informe confidencial que todos temen al éxodo, pero una ola migratoria si se aleja más, todo al parecer, quedará como está ahora sin mayor información.

¿Endurecerá USA con el nuevo gobierno?, Kamala Harris evita declarar más sobre el tema Venezuela. pero no hay Información de que endurecerá su línea política, .seguirá el estilo de Biden.- Contrario a otras informaciones, además en medio de una campaña. donde los demócratas con Kamala Harris recuperan terreno, aunque Trump presionará.

Por los momentos no hay evidencias de violencia en el país, sin más complicaciones aparentes,la ciudad y el interior tardan en recuperarse y una tensión latente sin aparente posibilidad de canalización,pero poco a poco la normalidad regresa aunque caída de la actividad económica se irá agudizando más.

Mientras que para la Oposición, la información es clara.

Poderes Cuestionados

-Los poderes, aunque cuestionados por una parte del país, ratificaron la situación actual.

¿Qué dirá el CNE?

-El CNE tiene instrucciones de publicar su posición cuanto antes, la cuál ratifica, con sus anuncios finales, la posición de la SE del TSJ-No se ve, ni hay información de otra realidad .

-Y los resultados serán los anunciados, .Ejecutivo Nacional y País Dividido, el Ejecutivo Nacional Impulsa cuanto antes la reactivación del país y la vuelta completa a la normalidad, con el control de los poderes se reinicia lentamente la vuelta a la calma.con el país dividido, pero controlado.

-No hay, no existe, es casi imposible predecir, opinar más, y quienes se aventuran a realidades crudas, además de temor, los que manifiestan es emotividad, rabia, frustración que no es la mejor consejera en estos momentos. advierte el Informe Socias

