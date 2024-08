¿Qué consecuencias enfrenta Edmundo González de no asistir a citación del MP? #27Ago

«Esa citación está elaborada mencionando una serie de delitos que no sabemos si se le están atribuyendo responsabilidad a Edmundo González, o si es testigo de esos hechos o si Edmundo González es experto en esa materia o es intérprete de los hechos. Ante esa situación de incertidumbre, de ambigüedad, de no haber certezas para qué se pide una comparecencia, no sabemos en calidad de qué se hace», señala García.