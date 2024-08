Lula da Silva no reconoce victoria electoral de Maduro, a pesar del respaldo del TSJ #30Ago

- Publicidad -

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmó este viernes su negativa a reconocer la victoria electoral de Nicolás Maduro, su homólogo venezolano, a pesar de la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que favorece al mandatario chavista.

Lula argumentó que «no hay pruebas» que respalden el triunfo de Maduro, y también se mostró escéptico respecto al candidato opositor Edmundo González Urrutia.

Lula expresó su descontento con el proceso electoral, señalando que Maduro no consultó al colegio electoral establecido para tal fin, sino que optó por acudir directamente a la Corte Suprema. En sus declaraciones, enfatizó que «no acepto ni su victoria ni la de la oposición», subrayando la falta de evidencia que sustente las afirmaciones de triunfo por parte de ambos lados.

«No cuestiono a la Corte Suprema, sólo creo que, correctamente, debería pasar por el colegio electoral que se creó para tal fin. Por tanto, no acepto ni su victoria ni la de la oposición. Creo que hay algo en la oposición, dicen que ganaron, pero no tienen pruebas. Por eso exigimos pruebas. Obviamente tiene derecho a que esto no les guste, porque dije que era importante que se convocaran nuevas elecciones», declaró.