OPINIÓN Diarios Electivos: Del Tele-Vidente-In al Oráculo-In-Pertinente (Parte 6) #3Sep

“Sea tu oráculo la mesura.”

Tales de Mileto.

“No es que los oráculos hayan dejado de hablar,

sino que los hombres han dejado de escucharlos.”

Georg Christoph Lichtenberg.

“La palabra de la ancianidad es muchas veces oráculo.”

Publilio Siro.

“Cuando un moribundo habla de sus testamentos

…puede estar seguro de que será escuchado como un oráculo”.

Jean de La Bruyère

«Existe un oráculo de la necesidad, decreto antiguo de los dioses».

«Los epigramas de hoy son las verdades de mañana.

El epigramatista ha reemplazado al Oráculo».

Anónimo

“El oráculo no adivina el futuro: sólo ejerce un arte del enunciado en el que

…ningún hecho sobreviniente puede contradecirlo.”

Alejandro Dolina.

Oráculo-In-Tv.

Andrea sigue desde Italia preocupado por su esposa. Ella tiene familia en Venezuela y no se despega del tv escuchando lo que sucede en la peque Venecia. Desde lejos hay una sensación de incredulidad. Marta mira con ojos aguados las noticias en CNN, de jóvenes presos, de juventudes perecidas y maltratadas, de la persecución de políticos afectos a la parte opositora. Las horas pasan, la impaciencia no. Marta se entera que apagaron la luz a la gente en Venezo-landria. Unos culpan a los fascistas terroristas y los otros, (que ni idea como se apaga la luz en las instalaciones colmas de militares), son los culpables. Retorna el mal olor en la Dinamarca de Miraflores.

Las velas y linternas recargables salen a relucir en un país que le asaltaron adrede de la moral a las luces. Marta imagina a su raza sin poder mirar noticias ni poder guisar. Que la poca compra en la nevera se echará a perder y sin dinero para reponerla. Que hay que estar muy ciego para no echar un vistazo a las secuelas de lo que es criminalizar las protestas.

Andrea aconseja a Marta que no se quede viendo el abismo pues quedará atrapada en su fondo sin fin. Además, reflexionó, desde su punto de vista sin vista, que a quien a hierro mata…. Sabes que lo que en los últimos cinco lustros van 9000 mil interfectos, saca la cuenta y compáralo con el poderío de Pinochet en Chile con 3000 ultimados, el triple.

Oráculo-In-Pertinente.

Andrea usualmente es un oráculo viviente. Además de su voz imponente de tenor, aunque el tenor que más interesa es que su mujer no se vaya a enfermar con este caso que traspasa las fronteras internacionales y baña todas las costas políticas del mundo moderno. Los ciegos llevan la bola de cristal en su cerebro. Y como en cualquier grupo animal, hay algunos animales ciegos, más ciegos que otros, diría Orwell.

Entre ciegos te veas, pensó en el ínterin. Los ciegos avanzados pueden señalar el futuro con buena precisión. Llevamos clarividencia a nivel ideal. Intuyó el movimiento de la Primavera Árabe (2010-2012) ampliado a otros países, resultando en la caída de gobiernos árabes tiranos. Vislumbró la guerra civil en Siria (2011-hoy) en el contexto de Primavera Árabe, con un impacto destructor en la región implicando a variados actores planetarios. Vaticinó la Crisis de los refugiados en Europa (2015) de millones de personas huyendo de conflictos en el Medio Oriente y África, buscando asilo en Europa, lo que generó una crisis humanitaria y política.

En el 2016 Andrea alertó del referéndum del Brexit y la elección de Donald Trump y de Joe Biden en el 2020. Para el 2019 avisó sobre Protestas en Hong Kong por una ley de extradición, el movimiento más amplio por la democracia y autonomía frente a China. Y en ese mismo orden de ideas, previno las protestas por la justicia racial en EE.UU. (2020) por el asesinato de George Floyd que desencadenó protestas masivas en todo el país y en el mundo, poniendo el foco en la injusticia racial y la crueldad policial. Y su acierto más temible fue la pandemia de COVID-19 (2020-hoy): pandemia que ha tenido un impacto profundo en la política global, afectando elecciones, políticas de salud y economías.

Marta teme preguntarle a Andrea, qué es lo que ha vislumbrado para la nación más golpeada de Sudamérica en los últimos 25 años. Para saber eso, dijo, no necesitas adivinos. Pero para ir a ver entre las sombras de lo que sucederá, soy el hombre a consultar a falta del mago Merlín o del vidente Gandalf. Mientras el mago oscuro de Sauron pernocta en la casa del pez que escupe el agua, esperando lo peor, pues quien la debe, siempre la teme…

Andrea se tomó un tiempo para responderle a Marta. Repasó en eso de que se tiene derecho a pensar, lo que no tiene derecho a decir. Eso oscurecía el asunto de informar a su esposa lo que paseaba sobre la bola de cristal de su cuarto encefálico, sin mesa central. Una zona que calificarla de dimensión ignota, no estaba tan lejos de la verdad. No tenía de donde sacar una paloma de paz de la galera de hechicero. Tampoco merecía ser tratada como una inmadura. Al fin se le ocurrió una salida, que bien podría llamarle una mentirijilla blanca. Luego de hacerse el interesante por unos quince minutos le dijo… el hombre sale de la presidencia, lo que no veo claro es cómo. Una sonrisa pícara sirvió para que el oráculo guardara la in-pertinencia de la verdad para otro día, donde tal vez, con algo de suerte, no corten la luz. Marta recostó su mirada en el tenor que, con un canto emocionado, entonó el himno nacional de la peque Venecia, y estalló en llanto, uno que tenía tiempo que quería salir del pecho. Y en ese segundo supo que la devoción por la nación de los padres, (ahora también su patria) era la misma que sentía por sus progenitores…y entonces, de la faringe del oráculo intérprete, como rayo de luz, sin cisura, se oyó salir el enfático… ¡Gloria al bravo pueblo que el yugolanzó!…

MAFC

